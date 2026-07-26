Del Toro y Pogacar: una alianza de leyenda en el Tour de Francia

Tour de France Un podio de gigantes. EFE/EPA/BERNARD PAPON / POOL (BERNARD PAPON / POOL/EFE)

Tadej Pogacar escribió una nueva página dorada en la historia del ciclismo al conquistar su quinto Tour de Francia, una hazaña que lo coloca junto a leyendas como Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain. El esloveno coronó su dominio en la edición más rápida de todos los tiempos, con una velocidad media récord de 43.227 km/h, mientras la última etapa en París fue ganada por Mathieu Van der Poel tras un espectacular duelo en los Campos Elíseos.

Con cinco triunfos de etapa y una actuación aplastante desde la montaña, Pogacar confirmó que el ciclismo vive su era. Sin embargo, entre todos los logros del campeón también destacó una historia de compañerismo que acompañó al pelotón durante las tres semanas de competencia: la relación deportiva entre Pogacar y el mexicano Isaac del Toro.

Isaac del Toro hace historia para México

A sus 22 años, Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, culminando tercero en la clasificación general y conquistando además el maillot blanco al mejor joven de la competencia. El corredor del UAE Team Emirates confirmó así que pertenece a la élite mundial y que su futuro apunta a las grandes vueltas.

Lejos de cualquier comparación apresurada, el propio bajacaliforniano reconoció la influencia de su líder. "Somos grandes compañeros. Él ha sacado lo mejor de mí y durante esta última semana me ayudó mucho“, afirmó Del Toro, quien también aseguró que estaría satisfecho con alcanzar apenas “el uno por ciento” de todo lo conseguido por Pogacar.

El reconocimiento de un país entero

La histórica actuación del mexicano provocó reacciones inmediatas. La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó públicamente a Del Toro y destacó que su tercer lugar representa un momento sin precedentes para el deporte nacional.

Mientras Pogacar ingresó al exclusivo club de los cinco Tours, el ciclismo mexicano encontró un nuevo símbolo de grandeza. La imagen de ambos compartiendo equipo, esfuerzo y podio quedará como uno de los grandes recuerdos de esta edición: el nacimiento de una sociedad que unió la experiencia de una leyenda con el talento de una estrella destinada a marcar época.