Isaac del Toro inicia con sólido sexto lugar en el Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026

_BUEN ARRANQUE- Isaac del Toro se enfrenta a los mejores ciclistas del mundo. (Stefano Sirotti/MEXSPORT)

Isaac del Toro abrió la participación de México en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Montreal 2026 con una actuación de alto nivel al finalizar en la sexta posición de la prueba contrarreloj individual varonil, resultado que lo coloca nuevamente entre la élite internacional y confirma su extraordinario momento deportivo.

El ciclista bajacaliforniano recorrió el exigente circuito canadiense en 46:31.96 minutos, quedando a 1:38.83 minutos del belga Remco Evenepoel, quien se proclamó campeón del mundo con un tiempo de 44:53.13 minutos y sumó un nuevo título a su impresionante palmarés.

Del Toro confirma su crecimiento internacional

La actuación del mexicano cobra mayor relevancia al considerar el nivel de la competencia, en la que participaron varios de los mejores especialistas del mundo. Por delante de Del Toro únicamente finalizaron corredores con amplia experiencia en pruebas contra el reloj.

La medalla de plata fue para el italiano Filippo Ganna, quien registró 45:50.44, mientras que el francés Paul Seixas completó el podio tras detener el cronómetro en 46:06.17. El sexto puesto de Del Toro representa uno de los mejores resultados recientes para México en esta modalidad dentro de los Campeonatos Mundiales.

Además, el originario de Ensenada continúa demostrando su versatilidad. Aunque la contrarreloj no es su especialidad principal, logró colocarse entre los mejores de la jornada y lanzar una señal de que puede aspirar a resultados aún más ambiciosos en el resto del certamen.

La prueba de ruta, el gran objetivo

El siguiente compromiso para Isaac del Toro será el próximo 27 de septiembre, cuando dispute la prueba de ruta varonil, considerada su principal objetivo en Montreal 2026.

Las expectativas son elevadas debido a que el mexicano llega en uno de los mejores momentos de su carrera. En la edición de 2025 concluyó en la séptima posición de la prueba de ruta mundialista con un tiempo de 6:28:07 horas, resultado que evidenció su capacidad para competir al máximo nivel frente a las grandes figuras del ciclismo internacional.

A ello se suma un antecedente que alimenta las ilusiones mexicanas: recientemente conquistó el Gran Premio Ciclista de Montreal, imponiéndose precisamente al francés Paul Seixas, uno de los hombres que subió al podio este domingo en la contrarreloj. El conocimiento del recorrido y su excelente estado de forma podrían convertirlo en uno de los protagonistas de la carrera estelar.

Hinojosa y Roel cumplen en la rama femenil

En la prueba de contrarreloj individual femenil, las mexicanas Romina Hinojosa y Sara Roel también tuvieron actividad representando al país.

Hinojosa terminó en la posición 28 con un tiempo de 56:06.46 minutos, quedando a 5:42.02 de la campeona mundial, la suiza Marlen Reusser, quien se adjudicó la medalla de oro al registrar 50:24.44 minutos.

Por su parte, Sara Roel concluyó en el lugar 33 tras cronometrar 57:53.48 minutos, diferencia de 7:29.04 respecto a la ganadora.

El podio femenil fue completado por la británica Zoe Backstedt, quien obtuvo la plata con 51:04.55, y la alemana Franziska Koch, ganadora del bronce con 51:09.98.

Continúa la actividad mexicana en Montreal

La delegación nacional seguirá en acción este lunes con las pruebas de contrarreloj individual Sub-23, una categoría en la que México buscará continuar sumando experiencia y resultados de relevancia internacional.

La competencia femenil está programada para iniciar a las 7:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la prueba varonil arrancará a las 9:58 horas.

Con el destacado sexto lugar de Isaac del Toro, México comenzó su participación en Montreal 2026 con un resultado alentador y con la mirada puesta en la prueba de ruta, donde el joven mexicano buscará confirmar que ya forma parte del grupo de ciclistas más competitivos del mundo.