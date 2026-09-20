América reacciona y rescata el empate ante Chivas en un vibrante Clásico Nacional

HASTA CON LA CUBETA. El partido reivindicó al Clásico Nacional y dejó claro que ambos equipos pueden pelear por el título.

El conjunto dirigido por Gabriel Milito firmó una destacada primera mitad y tomó ventaja al minuto 32 gracias a un remate de cabeza de Bryan González, quien aprovechó un centro de Omar Govea para vencer la portería azulcrema.

Cuando parecía que el Guadalajara se iría al descanso con ventaja mínima, llegó el segundo tanto rojiblanco. En tiempo agregado, un desafortunado autogol de Miguel Vázquez amplió la diferencia y colocó el 2-0 para el Rebaño antes del intermedio.

Borja cambió la historia

América mostró una cara distinta en el complemento. Los ajustes de Guillermo Almada dieron resultado y la entrada del colombiano Miguel Borja fue determinante para cambiar el rumbo del encuentro.

El delantero descontó al minuto 71 y apenas tres minutos después volvió a aparecer dentro del área para firmar el empate 2-2, desatando la euforia de la afición americanista y completando una remontada parcial que parecía improbable tras lo ocurrido en los primeros 45 minutos.

Reparto de puntos en la cima

Los minutos finales mantuvieron la intensidad característica del Clásico Nacional, con oportunidades en ambas áreas y un cierre tenso que incluyó amonestaciones para Cristián Borja y Rubén González. Sin embargo, ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad.

Con este resultado, América y Guadalajara mantuvieron su protagonismo en la parte alta de la clasificación, luego de protagonizar uno de los encuentros más espectaculares del torneo. Chivas dejó escapar una ventaja de dos goles, mientras que las Águilas encontraron en Miguel Borja al héroe de la noche para rescatar un punto en una nueva edición del máximo clásico del futbol mexicano.