Rayados sorprende al campeón; Pumas deja escapar el triunfo ante Atlas

LOCALES. Los Rayados aprovecharon la localía y derrotaron a La Máquina en su propio estadio.

Monterrey firmó uno de los resultados más destacados de la fecha al imponerse 1-0 a Cruz Azul en el Estadio BBVA, gracias a una anotación de César Garza.

El mediocampista aprovechó un error del guardameta colombiano Kevin Mier, quien perdió el balón en la salida, para marcar el único tanto del encuentro. A partir de entonces, los regiomontanos defendieron la ventaja ante un conjunto celeste que generó opciones, pero se encontró con una sólida actuación del arquero argentino Esteban Andrada.

La oportunidad más clara de La Máquina llegó en la primera mitad con un mano a mano del uruguayo Gabriel Fernández, mientras que en el complemento Hugo Cuypers estuvo cerca de ampliar la diferencia para los locales.

Con la victoria, Rayados llegó a 13 puntos y se colocó en la séptima posición, mientras que Cruz Azul se quedó con 15 unidades en el cuarto puesto.

Pumas rescata un punto, pero deja dudas

En el estadio Jalisco Pumas igualó 1-1 con Atlas en un encuentro marcado por la expulsión del panameño Adalberto Carrasquilla y por una reacción tardía de los rojinegros.

El venezolano Ángel Azuaje adelantó al conjunto universitario al minuto 23 con un oportuno remate tras un tiro de esquina, dejando sin posibilidades al arquero colombiano Camilo Vargas.

Sin embargo, cuando parecía que los felinos se encaminaban al triunfo, el portugués Luis Leite apareció en tiempo agregado con un potente disparo para decretar el empate del equipo dirigido por el argentino Hernán Crespo.

El portero costarricense Keylor Navas volvió a ser titular con los universitarios, que disputaron gran parte del segundo tiempo con un hombre menos tras la expulsión de Carrasquilla.

Además de estos resultados, Atlético de San Luis derrotó 3-1 a Necaxa en la continuidad de la novena jornada del Apertura 2026.