Liga MX: Partidos, fechas y horarios de las semifinales de ida | Apertura 2025

Semifinales Liga MX | Apertura 2025 Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey se mantienen en la carrera por el título este semestre en el futbol mexicano tras superar los cuartos de final.

La liguilla del Apertura 2025 en el futbol mexicano de Liga MX continúa con las esperadas semifinales. Sólo cuatro equipos se mantienen en la carrera por el campeonato que todavía ostenta Toluca y que pretende seguir manteniendo. Además, los cruces también permiten la posibilidad de que exista un “Final Regia” entre Tigres y Monterrey, algo que no ocurre desde 2017 en torneo de liga. También, Cruz Azul y su invicto en la cancha del Olímpico Universitario se mantienen en la carrera por sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas.

Partidos, fechas y horarios de las semifinales de ida del Apertura 2025 | Liga MX

Liga MX | Semifinales, Apertura 2025 El futbol mexicano vivirá los primeros capítulos de la ronda semifinal de este Apertura 2025 a partir de este miércoles 3 de diciembre con Toluca, Tigres, Cruz Azul y Monterrey buscando su boleto a la gran final.

Cruz Azul (3) vs (4) Tigres | miércoles 3 de diciembre (19:00 horas)

Para comenzar con las actividades de estas semifinales, tendremos a Cruz Azul recibiendo a los Tigres. ‘La Máquina’ mantiene su paso invicto como local dentro del Estadio Olímpico Universitario. Este semestre llevan una marca de siete triunfos y dos empates dentro de Ciudad Universitaria, incluyendo su victoria reciente ante Chivas en los minutos finales de la vuelta de cuartos de final. Ahora, el equipo de Nicolás Larcamón busca volver a aprovechar esta condición y ponerse en una situación favorable de cara al cierre de la serie.

Sin embargo, estarán enfrentando a Tigres, quien ha sido uno de los mejores visitantes. En la fase regular obtuvieron cuatro triunfos y cuatro empates, quedando invictos en la fase regular. Sin embargo, perdieron 3-0 en la cancha de Tijuana durante la ida de los cuartos de final, misma que lograron remontar tras una goleada a su favor en la cancha del ‘Volcán’. Ahora, quieren evitar quedar tan desfavorecidos tras los primeros noventa minutos y tener mayor margen de error de cara al cierre de la serie.

Monterrey (5) vs (1) Toluca | miércoles 3 de diciembre (21:10 horas)

Contrario a lo que ocurría en años pasados, los dos partidos de semifinales se disputarán el mismo día. Rayados vuelve a iniciar en casa tal como lo hizo con América, a quien eliminó de último minuto en el partido de vuelta. El cuadro regiomontano fue el único de los cuatro “de abajo” en lograr su boleto a esta instancia. Ya eliminó a uno de los finalistas del torneo pasado y ahora tiene la oportunidad de hacerlo con el vigente campeón para seguir con su camino de “Caballo negro” en esta liguilla.

Mientras tanto, los ‘Diablos’ sueñan con una nueva final que los lleve a convertirse en los cuartos bicampeones en la historia de los torneos cortos. Los ‘Diablos’ se han consolidado esta temporada como la mejor ofensiva del certamen de la mano de su tricampeón de goleo individual, Paulinho. Además, Antonio ‘Turco’ Mohamed estará regresando a una casa que conoce bastante bien luego de su paso por los Rayados de Monterrey y con quien también salió campeón. El entrenador argentino se ha convertido en un nuevo ‘Rey Midas’ del futbol mexicano y esta liguilla tiene la posibilidad de seguir haciendo historia.