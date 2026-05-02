Tigres vs Chivas EN VIVO: horario, canal y todo lo que debes saber de la Jornada 18 del Clausura 2026

El primer golpe de la Liguilla del Clausura 2026, será el choque entre Tigres vs Chivas. Este partido marca el inicio de la fase final del futbol mexicano, con dos gigantes que llegan en momentos distintos, pero con el mismo objetivo: levantar el título.

¿Cuándo ver EN VIVO Tigres vs Chivas?

Fecha: sábado 2 de mayo de 2026

sábado 2 de mayo de 2026 Hora: 7:00 pm

Estadio: Universitario (El Volcán), Nuevo León

¿Dónde ver EN VIVO Tigres vs Chivas?

Para que no te pierdas ni un minuto del Tigres vs Chivas, estas son las opciones de transmisión:

TV abierta: Azteca 7

Azteca 7 Streaming: Azteca Deportes (sitio web y app)

La variedad de opciones confirma que este partido es uno de los más esperados de toda la Liguilla MX 2026.

Pronóstico Tigres vs Chivas

El pronóstico apunta a que Tigres llega como favorito por su fortaleza como local; sin embargo, Chivas surge peligroso por su posición en la tabla, pero condicionado por bajas .

Cabe mencionar que algunos modelos predictivos sugieren un marcador cercano al 2-1 a favor de Tigres, aunque la serie sigue completamente abierta para la vuelta.

Así llegan Tigres y Chivas a la Liguilla 2026

Tigres

El conjunto felino llega con una racha positiva y una estadística que impone respeto: ha ganado la mayoría de sus últimos partidos en casa. En Liguilla, su estadio suele convertirse en un terreno peligroso.

Chivas

El Guadalajara fue protagonista durante casi todo el torneo, pero cerró con dudas y perdió el liderato en la última jornada. Además, las ausencias por convocatorias podrían pesar en esta serie.