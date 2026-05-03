Barcelona vs. Bayern Munich femenino EN VIVO: horario, canal, pronóstico del partido de Champions League

Partido Barcelona vs Bayern Munich en vivo Fotoarte: La Crónica

En una temporada marcada por la intensidad y el alto nivel competitivo, dos de los equipos más poderosos del futbol femenino europeo vuelven a verse las caras en un partido que promete emociones al límite. FC Barcelona y FC Bayern Múnich Femenino llegan a este encuentro para continuar con su avance en el torneo.

Barcelona vs. Bayern Múnich: horario del partido de hoy

El partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Women’s Champions League entre Barcelona y Bayern Múnich se disputará este 3 de mayo de 2026 en punto de las 8:30 horas (tiempo del centro de México) en el Spotify Camp Nou, en Barcelona, España.

Este escenario será clave para definir a uno de los finalistas del torneo más importante a nivel de clubes en el futbol femenino europeo.

Dónde ver EN VIVO el Barcelona vs. Bayern Múnich Femenino

El encuentro podrá seguirse a través de distintas plataformas, tanto en televisión como en streaming:

Estas opciones permitirán a los aficionados no perderse ningún detalle de un duelo que definirá el futuro de ambas escuadras en la competencia.

𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘̀𝗩𝗜𝗔 en imatges 🎥 pic.twitter.com/cXftBPQzgW — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) May 2, 2026

Posibles alineaciones Barcelona vs. Bayern Múnich Femenino

Barcelona

Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Patri Guijarro, Alexia Putellas, Vicky López; Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Claudia Pina/Salma Paralluelo.

Bayern Munich

Mahmutovic; Gwinn, Viggósdóttir, Gilles, Simon; Stanway, Kakounan/Amani; Dallmann, Tanikawa, Bühl; Pernille Harder.