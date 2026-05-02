Gaby López se aleja; Nelly Korda, cerca del título en Mayakoba

Riviera Maya Open at Mayakoba. La mexicana Gaby López promete no rendirse porque al torneo le restan 18 hoyos. (EFE)

La tercera ronda del Riviera Maya Open at Mayakoba abrió más la brecha entre Gaby López y Nelly Korda, pese a que la mexicana se mantuvo en el Top 10, la estadounidense apretó el acelerador hacia conquistar su tercer título de la temporada. Entre ambas hay una diferencia de 8 golpes a favor de la número uno del mundo que sigue inalcanzable en el LPGA Tour.

En tres rondas jugadas y tratando de controlar la presión Gaby López firmó este sábado su primera ronda de uno sobre par (73 golpes), después de los 68 y 71 de días anteriores. En el acumulado la mexicana suma 214 impactos (-4) que la colocan en un empate al décimo sitio junto a Maude-Aimee Leblanc (CAN), Jodi Ewart Shadoff (ENG) y Soo Bin Joo (KOR).

“Jugué bien la mitad de la cancha, la otra mitad la pelé hasta el final. No me voy a rendir”, dijo una aguerrida Gaby López, quien tuvo una mala racha de cinco bogeys entre los hoyos 5 y 10, pero ella no se dio nunca por rendida y se repuso en algo con birdies en el 13, 14, 17 y 18 que sumó al que hizo en el hoyo 2. “Tenemos que luchar hasta el final”, subrayó la capitalina, número 27 del mundo.

La historia que Nelly Korda escribió este sábado en el campo El Camaleón fue contundencia, la estadounidense sumó a sus rondas de 68 y 67 anteriores, otra de 67, la del sábado libre de bogeys con tres birdies y un eagle en el hoyo 18 con el que se echó a la bolsa al público mexicano.

La campeona de The Chevron Championship, primer Major de la temporada que se jugó el pasado fin de semana en Houston, Texas, está jugando muy buen golf y está más que encarrerada a ligar su segundo triunfo consecutivo en la actual temporada.

La tailandesa Arpichaya Yubol firmó la ronda más baja de la jornada (66) y ascendió al segundo sitio con suma de -11 golpes y está a tres de distancia de Korda. Minami Katsu (JAP) marcha en tercer sitio con -10, Yu Liu (CHN) y Brianna Do (USA), cuartas con -9 impactos.

‘Majo’ Marín, la mejor latina

La amateur colombiana María José Marín firmó ronda de 69 golpes, la más baja en tres rondas y con suma de 211 (-5) comparte el octavo sitio de la clasificación para ser la mejor latina en la contienda.

Isabella Fierro no logró seguir el ritmo conseguido el viernes y firmó 74 golpes para un acumulado de 219 (+3) que la tienen compartiendo en sitio 50 del tablero.