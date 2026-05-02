Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: horario, canal y todo lo que debes saber de la Jornada 18 del Clausura 2026

La eliminatoria entre Cruz Azul vs Atlas ya está definida y viene con horario estelar, prometiendo tensión de principio a fin:
- Ida: sábado 2 de mayo de 2026
- Hora: 9:15
- Sede: Estadio Jalisco
- Vuelta: sábado 9 de mayo de 2026
- Hora: 9:15
- Sede: Estadio Banorte
La serie abre en Guadalajara y cierra en casa celeste, un detalle que puede inclinar la balanza en momentos clave.
Cruz Azul vs. Atlas: ¿cómo llegan al encuentro?
Cruz Azul
La Máquina terminó como uno de los equipos más sólidos del torneo y llega con impulso tras un cierre contundente en la fase regular.
Atlas
Del otro lado aparece un equipo que sabe competir y que históricamente se vuelve peligroso cuando nadie lo pone como favorito.
Aquí cada minuto cuenta y el Cruz Azul vs Atlas podría dar un giro inesperado que cambien la tensión del torneo.