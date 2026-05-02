Cruz Azul vs Atlas EN VIVO: horario, canal y todo lo que debes saber de la Jornada 18 del Clausura 2026

La eliminatoria entre Cruz Azul vs Atlas ya está definida y viene con horario estelar, prometiendo tensión de principio a fin:

Ida: sábado 2 de mayo de 2026

sábado Hora: 9:15

9:15

Sede: Estadio Jalisco

Estadio Jalisco Vuelta: sábado 9 de mayo de 2026

sábado Hora: 9:15

9:15

Sede: Estadio Banorte

La serie abre en Guadalajara y cierra en casa celeste, un detalle que puede inclinar la balanza en momentos clave.

Cruz Azul vs. Atlas: ¿cómo llegan al encuentro?

Cruz Azul

La Máquina terminó como uno de los equipos más sólidos del torneo y llega con impulso tras un cierre contundente en la fase regular.

Atlas

Del otro lado aparece un equipo que sabe competir y que históricamente se vuelve peligroso cuando nadie lo pone como favorito.

Aquí cada minuto cuenta y el Cruz Azul vs Atlas podría dar un giro inesperado que cambien la tensión del torneo.