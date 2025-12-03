Todo, a 58 vueltas...

AQUÍ ESTÁ EL CAMPEÓN. ¿Norris, Verstappen o Piastri? El domingo se resuelve todo.

Para los aficionados es un cierre de campaña de ensueño. Tres pilotos llegan a la última carrera del año con posibilidades de coronarse como campeones de la temporada de Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dabi, este domingo, será la ronda 24 de la campaña y la que definirá al monarca. Lando Norris llega como el líder de la serie, con 408 puntos, seguido del tetracampeón Max Verstappen, con 396 y por Oscar Piastri, con 392. Todo el trabajo de una campaña se definirá en sólo 58 vueltas al circuito de Yas Marina de 5.281 kilómetros de longitud, para un total de 306.183 kilómetros… Ganar o morir...

Y claro que resulta emocionante, pero para McLaren debería ser un acto vergonzoso, pues demuestra que el contar con el mejor auto del año y dos poderosos pilotos no sirvió de nada ante una pobre estrategia, que exhibió sus preferencias por Lando Norris...

BANDERA VERDE… No sólo se trata de cuando pidieron a Oscar ceder su posición en Monza para beneficio de Lando, sino en la pésima decisión del pasado domingo, en Catar, donde dejaron ir el cetro por una mala estrategia de pits. Mientras todos sus rivales entraron a fosos a cambiar neumáticos, los ‘papaya’ se quedaron en pista para desfasarse y caer al segundo y cuarto puesto y dar a Max Verstappen la oportunidad de tener una voltereta este domingo. Sí, cierto, luce difícil, pero no complicado para un piloto que ya en 2022 se repuso a una desventaja de 46 puntos para lograr el campeonato.

Ya no hablemos de cómo le han metido el pie a Piastri para quitarlo del camino de Lando, sin embargo, el talento del australiano le mantiene como contendiente. El campeonato está tan abierto para los tres que hay varias combinaciones para que alguno de ellos se ponga la corona, pero analizaremos las más viables...

ENTRADA A PITS… Para que Oscar pueda sobreponerse (aún a su equipo), necesita ganar y que Norris quede del séptimo para atrás; o terminar en segundo, que Norris no tenga puntos y que Max sea cuarto o peor. Para que Verstappen consiga su quinta corona es necesario que gane, que Lando sea cuarto peor; o terminar segundo, Norris en octavo o peor y Oscar tercero o peor. Finalmente, el panorama menos complicado es el de Norris, quien necesita cerrar en el pódium, o bien, cuarto o quinto, y que Verstappen no gane.

Lo más sorprendente es que, hace tres meses, la desventaja de Verstappen con el entonces líder Piastri era de 104 puntos. De conseguir la voltereta no sólo marcaría el mayor regreso en la historia, sino que igualaría a Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher y Lewis Hamilton como los únicos pentacampeones en la historia de la serie...

SALIDA DE PITS… Un handicap en contra para Verstappen es el carecer de un coequipero sólido. Yuki Tsunoda dejó en claro que el Red Bull Racing sólo trabaja para un piloto: Max, y que lo hecho por ‘Checo’ Pérez era extraordinario. Su desempeño dejó tanto a desear al sumar apenas 33 puntos (15 en el campeonato), que este martes se anunció que no seguirá en el equipo en 2026. Su lugar será ocupado por Isack Hadjar, quien ha tenido un gran año debut, al conseguir un pódium y estar en el Top 10 de puntos. El asiento que deja Isack en Racing Bulls será para Arvid Lindblad, piloto de Fórmula 2 y a quien vimos brillar en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la FP1 del Gran Premio de México. ¿Qué tanto compromiso veremos en Abu Dabi por parte de Yuki?

BANDERA A CUADROS… Así, este domingo se convierte en el más importante del año. El circuito de Yas Marina ofrece varias zonas de rebase como el final de la recta de más de un kilómetro (entre las curvas cinco y seis); así como una zona de curvas trabadas y de ‘maña’, entre la nueve y la 16. Habrá dos zonas de DRS y la calificación resultará clave para tener una arrancada con menos probabilidad de contacto. A pesar del pobre rendimiento de Ferrari, yo pondría especial atención a Lewis Hamilton, quien ganó ahí en cinco ocasiones y puede convertirse en el invitado incomodo. Para aumentar el espectáculo, esperemos que sí...

Así las cosas… sobre ruedas…