¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Guadalajara? Fechas y equipos

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), encabezó este viernes el inicio del Sorteo Final de la Copa Mundial de 2026 desde el Kennedy Center en Washington D. C, Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también participó en la ceremonia, destacando la importancia de qué México sea sede mundialista.

El evento reunió a más de 2,000 asistentes y alcanzó una audiencia estimada de mil millones de espectadores en todo el mundo.

En su mensaje inaugural, Infantino hizo un llamado a la unidad y pidió al público corear el nombre de los países anfitriones: primero Estados Unidos, luego Canadá y finalmente, a quienes llamó “mis amigos de México”.

El Estadio Akron, que durante la Copa Mundial 2026 operará bajo el nombre oficial de Estadio Guadalajara, fue seleccionado como sede para cuatro partidos de la fase de grupos.

Esta designación convierte a Guadalajara en una de las plazas clave del torneo.





Partidos confirmados en el Estadio Akron para el Mundial 2026





11 de junio | Partido 2 | Grupo A | Estadio Akron

18 de junio | Partido 28 | Grupo A | México vs rival por confirmar | Estadio Akron

23 de junio | Partido 48 | Grupo K | Estadio Akron

26 de junio | Partido 66 | Grupo H | Estadio Akron

Para el 18 de junio está programado el segundo partido de la Selección Mexicana en fase de grupos, mientras que los otros tres encuentros asegurarán actividad internacional en Guadalajara procedente de los grupos A, K y H.





Equipos de los grupos que jugarán en Guadalajara en el Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

República de Corea

Ganador de los Playoffs UEFA B (República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte).

Este grupo disputará dos partidos en el Estadio Akron, incluido el compromiso donde participará la Selección Mexicana.

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Uno de los encuentros del Grupo H ha sido asignado al Estadio Akron, lo que asegura que al menos uno de esos equipos jugará en Guadalajara.

Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Ganador del repechaje intercontinental A (posiblemente Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo)

El partido del 23 de junio pertenece a este grupo. Esto abre la posibilidad de que la selección portuguesa y su figura Cristiano Ronaldo jueguen en el Estadio Akron, en el Mundial 2026.





Estadio Guadalajara como sede clave del Mundial

Con partidos asignados de tres grupos distintos, Guadalajara se prepara para recibir selecciones de alto perfil internacional, aficionados de diversas nacionalidades y un ambiente mundialista. El Estadio Guadalajara —antes Akron— se perfila como uno de los escenarios más relevantes del Mundial 2026 en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la importancia histórica y cultural que tiene para México ser sede mundialista: “Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, señaló, subrayando la calidez y hospitalidad del pueblo mexicano.



