¿Quiénes son los dueños de Fanki y por qué tienen la venta de boletos del México vs Portugal?

En el último año, una sportstech colombiana llamó la atención en el mercado deportivo. Bitsports, conocida anteriormente como una plataforma basada en NFTs para fidelizar fanáticos, ha dado un giro estratégico importante y se ha transformado en Fanki, como un nuevo modelo de ecosistemas para hinchas del deporte.

¿Cómo nació Fanki?

Fanki nació como Bitsports, una startup colombiana que intentó implementar NFTs como una forma de fidelizar a los fanáticos deportivos. Sin embargo, este enfoque fue abandonado en favor de un modelo más amplio y sostenible centrado en la creación de un ecosistema digital que ofrece productos y servicios que van más allá de los tradicionales.

Fanki se encuentra bajo el liderazgo de Tatiana Fontalvo, su fundadora y CEO; ha logrado consolidarse como una de las plataformas que conecta a los hinchas con diversas experiencias, mejorando no solo la interacción con los clubes, sino también generando nuevos ingresos para ellos.

La nueva fase de Fanki como boletería, finanzas y experiencias

En su nueva fase, Fanki ha concentrado sus esfuerzos en crear soluciones completas para la industria deportiva. La compañía ofrece servicios de boletería digital, pero va mucho más allá. Las propuestas incluyen tarjetas de crédito personalizadas para los hinchas, un programa de cashback y un sistema de lealtad con puntos y beneficios que pueden ser canjeados por experiencias exclusivas, productos de los clubes o incluso descuentos en la compra de entradas.

Una de las grandes propuestas que Fanki presentó es que no solo atiende a aficionados locales, sino también a aquellos asistentes remotos, que siguen los partidos desde sus hogares.

¿Fanki es la nueva boletería del Estadio Banorte?

La remodelación del Estadio Azteca, ahora renombrado como Estadio Banorte para el Mundial 2026, viene acompañada de una novedad fuera del campo, pues es la integración de la boletería Fanki.

Esta nueva aplicación asumirá la venta de entradas para los grandes eventos que se celebren en el recinto, en sustitución de Ticketmaster. FANKI es una plataforma digital que ofrece experiencias únicas de boletaje, pues se dice que es más ágil, segura y completamente virtual, alineada a la tecnología de los estadios del mundial.

Por consiguiente, queda determinado que Fanki asumirá completamente la venta digital de boletos para este estadio.