Alemania vs Costa de Marfil EN VIVO: horario, dónde ver y lo que está en juego en el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue avanzando y uno de los partidos que más curiosidad está despertando en la fase de grupos es el choque de esta tarde entre Alemania y Costa de Marfil, dos selecciones con estilos completamente distintos pero con el mismo objetivo: acercarse a la clasificación.

Por un lado aparece una selección alemana que históricamente carga con el peso de la camiseta y que quiere dejar atrás los fantasmas de sus tropiezos recientes en Copas del Mundo. Del otro, una Costa de Marfil que vuelve a escena mundialista con hambre de protagonismo y con el perfil sueño y perfecto para convertirse en una de las sorpresas del torneo.

¿Cuándo y a qué hora juega Alemania vs Costa de Marfil?

El partido entre Alemania vs Costa de Marfil corresponde a la actividad del Grupo E del Mundial 2026 y se disputará este:

Fecha: Sábado 20 de junio de 2026

Hora en México : 2:00 pm (tiempo del centro de México)

Sede: Toronto, Canadá

El encuentro forma parte de la segunda jornada del grupo, por lo que el resultado podría empezar a marcar el rumbo de ambos equipos rumbo a la siguiente ronda.

¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs Costa de Marfil?

Para seguir el partido habrá opciones de transmisión por ViX Premium, plataforma con derechos oficiales del Mundial 2026, además de cobertura minuto a minuto y actualizaciones digitales durante el encuentro.

Un duelo que parece más cerrado de lo que muchos imaginan

Aunque Alemania suele aparecer como favorita cuando arranca una Copa del Mundo, el panorama no luce tan cómodo. Previo al encuentro, distintas voces alrededor del entorno alemán han señalado que Costa de Marfil representa una prueba más exigente por velocidad, intensidad física y capacidad para atacar espacios, características que podrían incomodar a una selección acostumbrada a tener el balón durante largos periodos.

Para Alemania también existe una narrativa especial: demostrar que sigue siendo candidata seria después de años donde el prestigio ya no garantiza resultados.

Costa de Marfil, mientras tanto, llega con poco que perder y mucho que ganar. Y ese tipo de equipos suelen convertir los partidos de grupos en territorio impredecible.

Así llegan Alemania y Costa de Marfil al Mundial 2026

Este será el primer enfrentamiento mundialista entre ambas selecciones, un detalle que añade un ingrediente extra al partido porque no existen antecedentes directos en Copa del Mundo sobre los cuales apoyarse.

La selección alemana busca recuperar el protagonismo internacional bajo una nueva etapa competitiva, mientras que el conjunto africano quiere volver a instalarse entre las historias que terminan robándose el torneo.