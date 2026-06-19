Miguel Almirón hace historia con Paraguay: primer jugador expulsado por taparse la boca en el Mundial

Miguel Almirón El jugador paraguayo fue expulsado por taparse la boca en el Mundial (Fotos EFE)

La selección de Paraguay se quedó con 10 hombres en el partido contra Turquía. Miguel Almirón fue expulsado en el tiempo añadido de la primera mitad tras un incidente que activó una de las modificaciones reglamentarias más recientes impulsadas por la FIFA.

La situación inédita en una Copa del Mundo se registró cuando los paraguayos tenían ventaja por un gol en el marcador.

Está es la segunda regla que estrena Almirón. En la jornada 1 ante EU, fue amonestado por simular una falta; gracias al VAR aplicó el nuevo protocolo de revisión de este tipo de jugadas que se aplica desde este Mundial.

¿Por qué expulsaron a Miguel Almirón? La nueva regla de FIFA en el Mundial

El momento más llamativo del encuentro ocurrió en el tercer minuto agregado de la primera mitad. Miguel Almirón recibió la tarjeta roja después de taparse la boca durante un intercambio de palabras con un jugador turco.

De acuerdo con la información disponible, la acción fue interpretada como un posible intento de ocultar insultos dirigidos al adversario. La decisión arbitral se apoyó en una disposición aprobada recientemente dentro de las Reglas de Juego.

En febrero, la International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las Reglas de Juego, aprobó por unanimidad dos modificaciones propuestas por la FIFA con el objetivo de reforzar las medidas disciplinarias ante determinados comportamientos.

Una de ellas establece que, si así lo determina el organizador de la competición, un jugador puede ser sancionado con tarjeta roja cuando se tape la boca durante una confrontación con un rival.

La intención de la norma es evitar que los futbolistas oculten expresiones ofensivas, discriminatorias o inapropiadas en sobre el campo de juego.

La otra modificación contempla la posibilidad de expulsar a cualquier jugador que abandone el terreno de juego como señal de protesta ante una decisión arbitral. La disposición también alcanza a integrantes de los cuerpos técnicos que incentiven ese tipo de acciones.

El antecedente que impulsó la llamada “Ley Vinícius”: expulsión por taparse la boca

El origen de esta reforma reglamentaria se encuentra en un incidente ocurrido el 17 de febrero durante un partido de playoffs de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Según la investigación posterior, el brasileño Vinicius Junior denunció haber recibido una expresión discriminatoria por parte del argentino Gianluca Prestianni, quien se cubrió la boca con la camiseta mientras se dirigía al delantero madridista.

La situación provocó que Vinicius abandonara temporalmente el terreno de juego y rechazara regresar durante varios minutos, generando una interrupción del encuentro.

Tras analizar los hechos, la UEFA concluyó que la conducta de Prestianni tuvo carácter homofóbico y le impuso una sanción de seis partidos, de los cuales tres quedaron sujetos a suspensión condicional durante dos años.

A partir de aquel episodio, la reforma comenzó a ser conocida popularmente como la “Ley Vinícius”, una referencia que volvió a cobrar protagonismo en el Mundial 2026 tras la expulsión de Miguel Almirón.