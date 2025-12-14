El adiós para dos leyendas: Hijo del Santo y John Cena cuelgan la máscara y las botas... (los tenis)

IRREPETIBLES. El hijo del Santo y John Cena dejan tras de si un espacio muy difícil de llenar.

Este 13 de diciembre de 2025, el mundo de la lucha libre vivió un momento histórico: El Hijo del Santo y John Cena concluyeron sus legendarias trayectorias, coincidiendo en la fecha de sus luchas de retiro tras dos giras cargadas de acción y enfrentamientos épicos contra sus rivales clásicos.

DESPEDIDA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES

Desde el Palacio de los Deportes, el heredero del enmascarado de plata se despidió tras vencer, junto a L.A. Park y Último Dragón, a la tercia conformada por Hijo de Fishman, Texano Jr. y Dr. Wagner Jr.. Al término del combate, El Hijo del Santo ofreció un emotivo discurso agradeciendo al público por acompañarlo durante todos estos años y pasó la antorcha a El Santo Jr., nieto del mítico enmascarado de plata.

JOHN CENA DEJA SUS BOTAS EN WASHINGTON D.C.

Mientras tanto, en Washington D.C., el ícono de la WWE y héroe de toda una generación, John Cena, dejó sus botas y sus muñequeras en el centro del cuadrilátero, siendo despedido por compañeros y aficionados que solo pudieron expresar gratitud hacia el “marine”. Con una sonrisa en el rostro, Cena cedió ante la llave de rendición de Gunther, cerrando así una era dorada en la lucha libre estadounidense.

UN CAPÍTULO QUE MARCA EL INICIO DE OTRO

La lucha libre mexicana y americana dicen adiós a dos de sus máximas estrellas, pero como en toda gran historia, el final de un capítulo anuncia el comienzo de uno nuevo.

Rivalidades más emblemáticas

El Hijo del Santo:

Blue Panther : Una de las rivalidades más técnicas y respetadas en la historia de la lucha libre mexicana.

: Una de las rivalidades más técnicas y respetadas en la historia de la lucha libre mexicana. Negro Casas : Combates memorables que marcaron la década de los 90.

: Combates memorables que marcaron la década de los 90. L.A. Park : Choques llenos de intensidad y tradición entre dos íconos del pancracio.

: Choques llenos de intensidad y tradición entre dos íconos del pancracio. Dr. Wagner Jr.: Duelo de dinastías que se convirtió en clásico.

John Cena:

The Rock : Dos enfrentamientos históricos en WrestleMania que definieron una era.

: Dos enfrentamientos históricos en WrestleMania que definieron una era. Edge : Rivalidad que revolucionó la escena con combates extremos y giros inesperados.

: Rivalidad que revolucionó la escena con combates extremos y giros inesperados. Randy Orton : Una saga que se extendió por años, enfrentando a dos pilares de la WWE.

: Una saga que se extendió por años, enfrentando a dos pilares de la WWE. CM Punk: Duelo que marcó el famoso “Summer of Punk” y redefinió la narrativa de la empresa.

Logros de cada leyenda

El Hijo del Santo : Más de 40 años de carrera , ícono de la lucha libre mexicana, heredero del legado del Santo, múltiples campeonatos nacionales e internacionales, y embajador cultural del deporte espectáculo.

: Más de , ícono de la lucha libre mexicana, heredero del legado del Santo, múltiples campeonatos nacionales e internacionales, y embajador cultural del deporte espectáculo. John Cena: 17 veces campeón mundial en WWE, ganador del Royal Rumble, actor y figura mediática global, símbolo de la era moderna de la lucha libre estadounidense.

. Dos carreras míticas llegan a su fin.