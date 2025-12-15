Toluca Campeón

Liga MX: Toluca - Tigres Una Final para la Historia. (Felipe Gutiérrez/EFE)

Fue una final con errores, golazos, goles no tan buenos, bien jugada y con mucho drama: héroes, villanos y una serie de penales larguísima que mantuvo a todos al borde del asiento.

En la ida, Tigres pudo haber sacado una mejor diferencia, un gol más, y al criticado Antonio Mohamed le salió a la perfección cerrar el juego en Monterrey, quedarse con sólo un gol en contra y jugar la vuelta con su cancha y su público.

EL FACTOR NEMESIO DÍEZ Y LA AFICIÓN ESCARLATA

El error de Tigres fue no haber aguantado la ventaja de dos goles que tuvo en algún momento, pero hay que darle mérito a Toluca por siempre ir a buscar. En los últimos años, el Nemesio Díez se ha convertido en un jugador más: la afición roja se transforma en un factor determinante, y en la final no fue la excepción.

No hay que olvidar que este Toluca hace unos años pagaba multa por estar dentro de los tres peores de la liga. Ahí comenzó el renacimiento, con una idea a mediano plazo que hoy se ha cumplido.

EL ACIERTO DEL “TURCO” MOHAMED

El acierto más grande fue la contratación de Mohamed. El resurgimiento de Toluca se había quedado cerca, pero faltaba una última pieza: el “Turco”. Grandes jugadores necesitan un gran entrenador, y ahora Mohamed se confirma dentro de los grandes de la historia del futbol mexicano.

La historia de Alexis Vega merece mención aparte: parece de cuento. Un jugador que ha vivido momentos altos y muy bajos regresó tras una lesión para jugar los minutos finales y, con todo y dolor, anotó el gol del triunfo. Parece guion de Hollywood. Ojalá consiga ese nivel de protagonismo en la selección nacional.

TIGRES: RECONOCIMIENTO A UNA GENERACIÓN DORADA

Siempre tiene que haber un perdedor, pero la historia reciente de Tigres merece todo el reconocimiento. Esta generación de Nahuel, Gignac, Aquino busca todavía un “Last Dance” antes del retiro, principalmente del francés, y no los descarto para volver a ser candidatos el próximo torneo.

Este año la diferencia fueron los jóvenes mexicanos como Diego Lainez y Ozziel Herrera, quienes le dieron aire fresco a un técnico que va aprendiendo, Guido Pizarro.

TOLUCA BICAMPEÓN Y CON HISTORIA

Hay un nuevo bicampeón en México: Toluca, que además alcanza a Guadalajara en número de títulos.

Felicidades a su directiva, a su afición, a los jugadores, y ojalá otros equipos sigan el ejemplo de cómo un club puede levantarse, luego de varios fracasos, y conseguir no uno, sino dos títulos consecutivos.