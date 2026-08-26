¿Por qué regresó César Huerta a la Liga MX? ‘El Chino’ explica su salida de Europa y las otras propuestas que tuvo antes de firmar con Pumas

César Huerta El delantero regresa con los Pumas tras poco más de un año en Europa. (cuartoscuro)

César “El Chino” Huerta regresa a los Pumas de la UNAM tras su paso por Europa. El delantero tapatío explicó su decisión tras llegada México.

¿Qué dijo César Huerta sobre regreso a Pumas?

El delantero mexicano César Huerta —quien se recientemente fue parte de los convocados para la Selección Nacional durante el Mundial 2026— regresará a los Pumas tras poco más de un año de haber dejado el club al que se unió por primera vez en 2023.

En una entrevista con varios medios esta mañana tras su llegada a México, el delantero explicó el porqué de su regreso a la Liga MX. Dijo que los directivos del club de Bélgica para el que se desempeñó desde enero de 2025, RSC Anderlecht, le “cerraron las puertas”. Esto después de una serie de lesiones que sufrió y lo tuvieron en un periodo de inactividad. En Bélgica, el mexicano tuvo un total de 31 partidos jugados con 4 goles anotados en ellos, incluyendo en su debut.

Sobre si la decisión fue difícil, el jugador afirmó que “pensando en Pumas fue fácil la decisión”. Comentó que lo complicado fue “abandonar por un tiempo mi sueño”. Huerta dijo que esperó hasta pocos días antes del cierre del mercado en espera de una oferta en Europa, pero no recibió ninguna. Esto fue lo que lo motivó a aceptar la invitación de su antiguo equipo para poder continuar desempeñándose como futbolista.

En cuanto a otros clubes de la Liga MX, El Chino dijo que tuvo “propuestas nunca ofertas” de otros equipos de la Liga MX, pero afirma que siempre estuvo “convencido” de regresar con Pumas.

Este miércoles 26 de agosto por la tarde, Huerta firmará su contrato multi anual con los universitarios y su primer partido sería hasta el domingo 6 de septiembre, cuando Pumas enfrente a León en Ciudad Universitaria.