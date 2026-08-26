¿Cuánto dejaría de ganancia a Pumas la venta de Erik Lira?

Erik Lira Por el caso de Erik Lira, a los universitarios les corresponde un 2.83% por la venta del jugador. (Mexsport)

Erik Lira está a nada de irse al futbol europeo, será otro mexicano que juegue en el Viejo Continente y a pesar de que Cruz Azul haría el movimiento, un ganador es Pumas de la UNAM, ya que recibirían dinero por el traspaso.

¿Cuánto pagaría el Mónaco por Erik Lira?

De esta forma, Erik Lira está a nada de partir hacia el sueño europeo, una situación que busca cada jugador mexicano y existe un principio de acuerdo para que el mediocampista de Cruz Azul se vaya al Mónaco.

La cifra que pagaría el Mónaco sería cercana a los 10 millones de euros (11.5 millones de dólares), pero el ganón de esta venta no sólo sería Cruz Azul, sino también los Pumas de la UNAM.

¿Qué cantidad recibiría Pumas por Erik Lira?

Cuando Cruz Azul fichó a Erik Lira, Pumas se quedó con el 20% si algún día el jugador era vendido, por lo que le toca una buena suma al cuadro universitario por este movimiento.

Entonces, a Pumas le corresponden 2 millones de euros por el porcentaje que le corresponde tras la venta de Erik Lira,

Además, Pumas no sólo recibe este dinero, sino también un extra por el mecanismo de solidaridad, el cual es el 5% del valor de la transferencia entre los clubes que formaron al jugador entre los 12 y los 23 años.

Por el caso de Erik Lira, a los universitarios les corresponde un 2.83% de ese fondo, lo que se traduce en más de 280 mil euros por el movimiento, suma nada despreciable para los universitarios.

Finalmente, Pumas recibiría alrededor de 2.3 millones de euros por la venta de Lira, sin meter las manos en el traspaso y por haber formado al jugador, ya que representa un ingreso importante a las arcas universitarias.