México suma plata y bronce en el Mundial Juvenil de Clavados

Clavadistas mexicanos en Rijeka. El Jalisciense Ian Caleb Nava, ya es subcampeón mundial juvenil a sus 15 años. (Foto especial)

México continuó con la cosecha de medallas en el Campeonato Mundial Juvenil de Clavados Rijeka 2026, con una de plata a través de Ian Caleb Nava y una de bronce con Lía Cueva Lobato.

Lía sumó su tercera medalla, al lograr un bronce en la final de plataforma 10m individual, prueba en la que su gemela Mía terminó en el séptimo sitio.

Lía triunfó el miércoles junto a Mía en la final de trampolín 3 metros sincronizados (14-15 años). Además, obtuvo medalla de plata en la final de trampolín 1m, el pasado viernes. Su participación en el evento mundialista en Rijeka, Croacia, termina mañana en la final de trampolín 3m.

La final de plataforma que constó de tres saltos fue dominio total de las chinas Qingchenh Yuan de 14 años (238.40 puntos) y de Yuehan Jiang de 13 (187.20), quienes se llevaron las medallas de oro y plata.

Lía de 15 años, obtuvo la de bronce (171.90). Yuan sacó 66.50 unidades de diferencia a la mexicana. Mía Cueva culminó hasta el séptimo sitio tras no recuperarse de un mal primer clavados que fue calificado con cuatro y tres puntos de calificación, al final sumó 91.20 puntos.

Ambas chinas también triunfaron en la final de plataforma 10m sincronizados (14-18 años) el pasado sábado, prueba en la que Suri Cueva, hermana mayor de las gemelas, y Adriana Torres se colgaron el metal de bronce.

Ian Caleb es subcampeón mundial

Mundial Juvenil de Clavados 2026. Caleb Nava en el podio de premiación en Rijeka, Croacia. (Conade)

En la final de trampolín 3m (14-15 años), Ian Caleb Nava, mereció medalla de plata al sumar 257.95 unidades y ser superado por el ruso Miroslav Kiselev (277.25), el bronce fue para el australiano Hayden Brinckley (244.00).

El también mexicano Miguel Sánchez culminó en el quinto sitio con 242.75 unidades.

Este jueves entran en acción además de Mía y Lía en trampolín de 3m individual, Carlos Solorzano en plataforma 10m (14-16 años).