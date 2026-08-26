Real Madrid vs Real Sociedad: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido de LaLiga

Real Madrid vs Real Sociedad Ambos equipos disputan su partido pendiente de la Jornada 1 del futbol español este miércoles 26 de agosto en el Santiago Bernabéu. Foto: EFE

El futbol de media semana nos trae otro partido del futbol español con el Real Madrid enfrentando al Real Betis. El regreso de José Mourinho estuvo marcado por una victoria en los minutos finales. Ahora, ‘The Special One’ quiere mantener la línea del buen arranque y estar peleando por los primeros lugares desde estas primeras fechas. Por su parte, el cuadro de Anoeta tuvo un tropiezo en su jornada inicial y ahora tienen la oportunidad de conseguir una sorpresa en el Santiago Bernabéu.

Luego de un par de días extra de descanso, el Real Madrid finalmente inició su temporada en busca de volver a ganar títulos, algo que no pudieron hacer el año pasado bajo el mando de Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa. Por su parte, la Sociedad tiene en mente el regreso a puestos de competencias europeas, algo que ha tenido pendiente desde hace algunos años.

Pronóstico del Real Madrid vs Real Sociedad | LaLiga, Jornada 1

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadística, las probabilidades de resultado se encuentran de la siguiente manera:

Triunfo del Real Madrid: 71.95%

71.95% Empate :16.83%

:16.83% Triunfo de la Real Sociedad: 11.22%

Análisis del Real Madrid vs Real Sociedad | LaLiga, Jornada 1

Este partido de la primera jornada del futbol español estaba pendiente luego de que el Real Madrid recibiera algunos días de descanso extra debido a la reincorporación de sus futbolistas que participaron en la Copa del Mundo. Este duelo significará el regreso de José Mourinho al estadio Santiago Bernabéu después de más de una década de lo que fue su primera etapa al mando del equipo merengue.

El Madrid hizo múltiples fichajes este mercado de transferencias para asegurase de volver a competir por todos los títulos disponibles. Nombres como Marc Cucurella, Bernardo Silva, Konaté, Denzel Dumfries, Yan Diomande y Carlos Espí ya vieron sus primeros minutos como titulares o ingresando de cambio.

Los equipos dirigidos por ‘The Special One’ se han caracterizado por su equilibro e intensidad competitiva en un esquema usualmente de control de medio campo y ofensiva abierta para atacar con velocidad. El propio entrenador portugués señaló que debido a la flexibilidad táctica que le ofrecen sus futbolistas, no quiere comprometerse a un solo “11 inicial”, por lo que podríamos tener constantes variantes de planteamiento y de alineación.

Por su parte, la Real Sociedad mantiene la base de la temporada pasada jugando habitualmente con un 4-4-2 de inicio. Para el cuadro de Anoeta, las claves suelen ser la habilidad y los desbordes por la banda, una cualidad que aprovechan con Takefusa Kubo y Barrenetxea. Si el Madrid juega con los lateras en funciones constantes de carrileros, puede ser la llave para poder llevarse la victoria en la capital española.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Real Betis | LaLiga, Jornada 1

Real Madrid: Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Tren Alexander-Arnold, Federico Valverde, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Vínicius Jr, Yan Diomande, Kylian Mbappé.

Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Jon Martin, Igor Zubeldia, Sergio Gómez, Takefusba Kubo, Yangel Herrera, Luka Sucic, Ander Barrenetxea, Carlos Soler, Orri Oskarsson.