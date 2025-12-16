Anuncio de Terence Crawford deja vestido y alborotado a Canelo Álvarez

Anuncio de Terence Crawford

El boxeador estadounidense Terence “Bud” Crawford anunció de manera oficial su retiro del boxeo profesional, cerrando una trayectoria histórica marcada por la excelencia, los títulos mundiales y un récord perfecto de 42 victorias sin derrota. La noticia fue dada a conocer a través de un mensaje en redes sociales, donde aseguró que se va en paz y sin pendientes dentro del deporte.

A sus 38 años, Crawford tomó la decisión tras una carrera en la que dominó distintas divisiones y se consolidó como uno de los peleadores más completos de su generación, reconocido tanto por su técnica como por su inteligencia arriba del ring.

Un legado histórico dentro del ring

Durante su trayectoria, “Bud” Crawford logró una hazaña poco común al convertirse en campeón indiscutido en tres categorías distintas, además de conquistar campeonatos mundiales en varias divisiones, lo que lo colocó en la élite del boxeo mundial por más de una década.

Su capacidad para adaptarse a distintos estilos, cambiar de guardia y mantener el control de las peleas lo llevó a ser considerado de forma constante como el mejor boxeador libra por libra, reconocimiento que mantuvo incluso en la etapa final de su carrera.

La despedida de un campeón invicto

En su mensaje de despedida, Crawford agradeció a su familia, entrenadores y aficionados por el apoyo recibido a lo largo de los años, destacando que se retira “sin nada más que demostrar” y satisfecho con lo conseguido dentro y fuera del ring.

Con su retiro, el boxeo despide a uno de sus máximos referentes contemporáneos, dejando un legado que será recordado por su invicto, disciplina y dominio absoluto en cada división que pisó.