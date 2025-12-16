Calendario Cruz Azul Clausura 2026 de la Liga MX

Cruz Azul ya tiene definido el camino que recorrerá en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, una competencia en la que el proyecto encabezado por Nicolás Larcamón buscará afianzarse y pelear por los primeros lugares de la tabla. Uno de los puntos más relevantes para este certamen será el retorno al Estadio Olímpico Universitario, recinto donde el equipo volverá a jugar como local.
El estreno oficial de los celestes será el sábado 10 de enero, cuando visiten a León en el Estadio Nou Camp, un arranque complicado que servirá como primera gran prueba fuera de casa. Días después, en la Jornada 2, Cruz Azul disputará su primer partido como local ante Atlas, marcando el reencuentro con su afición en Ciudad Universitaria.
La agenda inicial continuará con el duelo frente a Puebla en la tercera fecha, seguido por una visita a FC Juárez en la Jornada 4, encuentros que comenzarán a perfilar el rumbo del equipo en la fase regular.
Un tramo medio lleno de retos para La Máquina
A partir de la Jornada 5, el calendario se vuelve más exigente para los cementeros, comenzando con el enfrentamiento ante Toluca, actual campeón del futbol mexicano. La dificultad no disminuirá, ya que en la fecha siguiente recibirán a Tigres, y posteriormente se medirán a Chivas, en uno de los choques más atractivos del torneo.
La seguidilla de partidos de alto calibre seguirá con Rayados de Monterrey en la Jornada 8 y con Santos Laguna durante la segunda fecha doble. Más adelante, Cruz Azul se enfrentará a Atlético de San Luis y regresará a Ciudad Universitaria para medirse ante Pumas, antes de encarar la recta final del campeonato.
En las últimas jornadas de la fase regular, La Máquina jugará contra Mazatlán y Pachuca, previo al esperado Clásico Joven ante América, programado para la Jornada 14, un duelo que suele ser determinante tanto en lo anímico como en lo deportivo.
El cierre del torneo será ante Tijuana, Querétaro y Necaxa, una serie de encuentros que podrían definir el destino de Cruz Azul en la tabla general, donde cada punto será vital para asegurar un buen lugar rumbo a la Liguilla.
Calendario general de Cruz Azul | Clausura 2026
Pese a no haber alcanzado la final en el Apertura 2025, Cruz Azul se ha mantenido como un equipo regular y competitivo, siempre considerado candidato al título. Este es su calendario completo:
• Jornada 1: vs León | Estadio Nou Camp | Sábado 10 de enero | 19:00 h
• Jornada 2: vs Atlas | Estadio Ciudad Universitaria | Martes 13 de enero | 21:00 h
• Jornada 3: vs Puebla | Estadio Ciudad Universitaria | Sábado 17 de enero | 21:00 h
• Jornada 4: vs Juárez | Estadio Olímpico Benito Juárez | Viernes 30 de enero | 21:00 h
• Jornada 5: vs Toluca | Estadio Nemesio Diez | Sábado 7 de febrero | 17:00 h
• Jornada 6: vs Tigres | Estadio Ciudad Universitaria | Domingo 15 de febrero | 17:00 h
• Jornada 7: vs Chivas | Estadio Ciudad Universitaria | Sábado 21 de febrero | 21:00 h
• Jornada 8: vs Rayados | Estadio BBVA | Sábado 27 de febrero | 19:00 h
• Jornada 9: vs Santos | Estadio TSM | Martes 3 de marzo | 19:00 h
• Jornada 10: vs Atlético de San Luis | Estadio Ciudad Universitaria | Sábado 7 de marzo | 17:00 h
• Jornada 11: vs Pumas | Estadio Ciudad Universitaria | Sábado 14 de marzo | 21:00 h
• Jornada 12: vs Mazatlán | Estadio El Encanto | Viernes 20 de marzo | 21:00 h
• Jornada 13: vs Pachuca | Estadio Ciudad Universitaria | Sábado 4 de abril | 19:00 h
• Jornada 14: vs América | Estadio Ciudad de los Deportes | Sábado 11 de abril | 21:00 h
• Jornada 15: vs Tijuana | Estadio Ciudad Universitaria | Sábado 18 de abril | 17:00 h
• Jornada 16: vs Querétaro | Estadio Corregidora | Martes 21 de abril | 19:00 h
• Jornada 17: vs Necaxa | Estadio Ciudad Universitaria | Domingo 26 de abril | 19:00 h