Calendario del América para el Clausura 2026 de la Liga MX: ¿Cuándo es el Clásico contra Chivas? (Cuartoscuro)

Las Águilas compartieron con sus seguidores el calendario de encuentros para el Clausura del año entrante en la Liga MX.

Si eres fan del América, quédate, porque esta información te interesa.

Aquí te compartimos fechas, y equipos contra los que el conjunto azulcrema disputará el Clausura 2026 de la Liga MX, además de los clásicos agendados para el “Ame”.





Calendario del América para el Clausura 2026 de la Liga MX

América debutará en el Clausura 2026 de la Liga MX frente a Tijuana como visitante.

El partido que se disputará en el Estadio Caliente, promete ser de alto impacto y dará la bienvenida a las Águilas al torneo entrante.

Este encuentro se transmitirá a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México) a través de Caliente TV.

A continuación, el calendario completo del Club América, en el Clausura 2026 de la Liga MX:

Jornada 1: Tijuana vs América — viernes 9 de enero

Jornada 2: América vs Atlético San Luis — miércoles 14 de enero

Jornada 3: Pachuca vs América — domingo 18 de enero, 19:00 h

Jornada 4: América vs Necaxa — domingo 1 de febrero

Jornada 5: América vs Monterrey — sábado 7 de febrero

Jornada 6: Chivas vs América — sábado 14 de febrero

Jornada 7: Puebla vs América — viernes 20 de febrero

Jornada 8: América vs Tigres — sábado 28 de febrero

Jornada 9: América vs Juárez — miércoles 4 de marzo

Jornada 10: Querétaro vs América — domingo 8 de marzo

Jornada 11: América vs Mazatlán — domingo 15 de marzo

Jornada 12: Pumas vs América — sábado 21 de marzo

Jornada 13: Santos vs América — sábado 4 de abril

Jornada 14: América vs Cruz Azul — sábado 11 de abril

Jornada 15: América vs Toluca — sábado 18 de abril

Jornada 16: León vs América — martes 21 de abril

Jornada 17: América vs Atlas — sábado 25 de abril





Clásico Nacional: ¿cuándo se jugará el Chivas vs América en el Clausura 2026?

El club tiene en su agenda una serie de clásicos que, por su propia historia, generan gran expectativa.

Sin embargo, la curiosidad es particularmente alta por conocer cuándo y dónde se jugará el clásico de clásicos.

El Chivas vs. América del Clausura 2026 de la Liga MX se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en el Estadio Akron.

Un partido lleno de historia que será relativamente joven en la Clausura 2026, pues se disputará en la jornada 6 de la Liga MX.

Por otra parte, el calendario también tiene agendado el Clásico Joven, donde las Águilas recibirán a Cruz Azul en el Estadio Ciudad de los Deportes, el sábado 11 de abril.

De igual forma, el sábado 21 de marzo América visitará Ciudad Universitaria para disputar el Clásico Capitalino ante Pumas.

¿Dónde y cómo ver en vivo los partidos del América como local en el Clausura 2026?

Los partidos de las Águilas como local en el Estadio Ciudad de los Deportes se podrán disfrutar completamente en vivo a través de TUDN, Canal 5 y ViX+.