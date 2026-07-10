¿Julián Quiñones está en el Top 10 de jugadores del Mundial 2026?

Mundial de la FIFA 2026: México - Inglaterra Julián Quiñones celebra un triunfo de Méxiico en el Mundial 2026. (Alex Cruz/EFE)

El Mundial 2026 trajo nuevas sorpresas, hay jugadores que destacaron durante lso partidos y uno de ellos es Julián Quiñones, quien está en la élite de los elementos que participaron en el torneo.

¿En qué lugar está Julián Quiñones tras el Mundial 2026?

Ahora que ya sabemos que España y Francia son los primeros Semifinlistas, la FIFA empieza a resaltar a los jugadores que más sobresalieron, como Julián Quiñones, quien tuvo una gran actuación en diversos partidos.

El Power Ranking del organismo destaca a Julián Quiñones como uno de los mejores jugadores del torneo, por lo que esta es una anotación que incrementa su valor como jugador.

De esta forma, la FIFA en su nuevo sistema individual de clasificación de jugadores basado en datos recopilados durante los partidos, coloca a Julián Quiñones como uno de los mejores 10 elementos que participaron en el torneo.

Según este nuevo ranking, Julián Quiñones se encuentra en el décimo puesto con un ataque evaluado en 6.83, una creatividad del 6.75 y una defensa del 5.29, elementos suficientes para colocarlo en el Top 10.

En esta lista, el número uno es Kylian Mbappé, seguido de, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Johan Manzambi, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Charles De Ketelaere y Vinicius Júnior.

¿Por qué Julián Quiñones está en el Top 10 del Mundial 2026?

La FIFA también tomó en cuenta los momentos clave en que apareció Julián Quiñones, ya que fue pieza clave en el recorrido del Tricolor y terminó como el jugador más productivo de toda la Concacaf.

Quiñones firmó cuatro goles, repartió una asistencia y acumuló 410 minutos sobre el terreno de juego y tuvo participación en al menos cinco de los goles que sumó el combinado tricolor.

Su torneo comenzó de forma inmejorable al convertirse en el autor del primer gol de México en la Copa del Mundo, el cual consiguió ante Sudáfrica.

Luego jugó ante Chequia y anotó a Ecuador en los Dieciseisavos de Final. Ante Inglaterra volvió a ‘mojar’, por lo que se hizo presente en duelos clave.

Finalmente, con este nombramiento, Julián Quiñones también comparte con ‘Chicharito’ Hernández y Luis Hernández el título de máximo goleador en un Mundial a nivel Selección Mexicana con tres tantos.