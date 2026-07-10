¿Por qué Cruz Azul pidió un cambio de sede para jugar el Apertura 2026?

El campeón Cruz Azul solicita no jugar el Apertura 2026 en el Estadio Azteca Cruz Azul busca cambiarse de sede al no llegar a un acuerdo con la administración del Estadio Azteca. (Tomas Pérez/EFE)

Cruz Azul quiere mudarse cuanto antes del Estadio Azteca, ahora, la máquina cementera ya pidió formalmente que esto se haga cuanto antes y que esto sea antes del inicio del Apertura 2026.

¿Cuándo pidió un cambio de sede Cruz Azul a la Liga MX?

El 9 de julio, Cruz Azul pidió a la Liga MX de forma oficial un cambio de sede, es decir, dejar de jugar como local para el Apertura 2026 en el Estadio Azteca y mudarse al Estadio Azul, ya que ahora Atlante también jugará ahí.

De esta forma, el torneo Apertura 2026 de la Liga MX comienza el próximo jueves 16 de julio, por lo que no estará listo el recinto a tiempo y tardará un poco más en jugar el Estadio Azul si es que se aprueba el cambio.

De esta forma, la Liga MX especificó que primero debe haber una “revisión del terreno de juego y demás requisitos aplicables” antes de aprobar este cambio de sede.

¿Por qué Cruz Azul pidió un cambio de sede?

Actualmente, Cruz Azul tiene un contrato vigente en el Coloso de Santa Úrsula hasta el año 2031, pero la realidad es que la relación entre ambas partes cambiaron y los celestes no están de acuerdo con los nuevos términos.

De acuerdo con el diario Récord, hay un desconocimiento del contrato original, ya que la nueva administración del estadio y su controladora (Ollamani) argumentaron que, al haber un cambio corporativo en la gestión, el acuerdo anterior ya no tenía la misma validez.

Por otra parte, Cruz Azul compartía con el inmueble los porcentajes de taquilla, venta de alimentos y bebidas, pero con la nueva administración, esto no ocurrirá a partir de la nueva temporada.

Esto, porque la administración actual intentaba quedarse con un mayor porcentaje de ganancias y La Máquina sólo se quedaría con una comisión significativamente menor por la venta de sus propios boletos y consumos.

El conjunto de La Noria tuvo diferentes casas, ya que el Estadio Azteca tuvo remodelaciones para el Mundial 2026, por lo que utilizó el Estadio Cuauhtémoc y el Olímpico Universitario como sedes alternas.