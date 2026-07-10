Mundial 2026: Mbappé revela su grado de lesión, ¿jugará ante España ‘Donatello’?

Mbappé Mbappé celebró el liderato de goleo del Mundial 2026 con un triunfo ante Marruecos. (EFE)

Francia está en Semifinales del Mundial 2026, su goleador, Kylian Mbappé quedó lesionado durante el partido ante Marruecos y el galo reveló el grado de su lesión tras el reñido cotejo.

De esta forma, Kylian Mbappé encendió las alarmas tras la victoria de Francia ante Marruecos al salir lesionado cuando ya lo ganaban 2-0, sin embargo, el capitán galo explicó que fue lo que sucedió y si estará listo para las Semifinales.

¿Quién es favorito en la Semifinal entre Francia vs. España?

Francia tiene el partido más importante en su carrera, ya que son favoritos en los momios por +130 en la Semifinales y llegar al juego por el título.

Mientras que España paga +230 y el empate paga +225, por lo que los galos necesitan a Mbappé sano para que el pronóstico pueda cumplirse.

Así, Kylian Mbappé reveló cuál es el grado de su lesión y si le permitirá jugar ante España el próximo partido.

“Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Estamos en una semifinal del Mundial. Es muy importante para nosotros continuar por este camino, seguir rindiendo a este nivel. Hemos avanzado un paso más”, dijo el delantero francés en una entrevista.

Mbappé abrió el marcador con un espectacular disparo cruzado en la segunda mitad, y se marchó sustituido cuando la ventaja ya era de dos goles. En el banquillo se le vio con una bolsa de hielo en el tobillo derecho.

“Estoy bien. Me golpearon el tobillo, pero todo está bien. Una lesión menor. Mateta estaba más listo que yo para jugar los últimos 15 minutos”, dijo.

¿Cuándo jugará Francia ante España las Semifinales del Mundial 2026?

El delantero del Real Madrid también tuvo palabras de agradecimiento para la hinchada francesa, asegurando que les dan mucha fuerza para pelear los partidos.

“Vamos a intentar hacer lo posible para que sigan siendo aún más para los próximos encuentros”, sostuvo.

Francia jugará las semifinales el próximo martes en el estadio de Dallas. Su rival saldrá del cruce entre España y Bélgica, que juegan este viernes en Los Ángeles.