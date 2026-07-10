América: ¿Cómo es la nueva playera del América para el Apertura 2026?

Club América Améerica jugará un partido de preparación este fin de semana en Los Ángeles. (@ClubAmérica)

Las Águilas del América ya están casi listas para encarar el Apertura 2026, el torneo iniciará el próximo jueves 16 de julio y el equipo de Coapa ya tiene nuevo plumaje, el cual estarán a punto de presentar.

¿Cómo es la nueva playera del América para el Apertura 2026?

Así, el torneo Apertura 2026 de la Liga MX comienza el próximo jueves 16 de julio y América ya prepara la presentación de su nueva indumentaria, la cual utilizará el próximo torneo y tiene distintivos únicos.

Es por ello que las Águilas preparan la presentación de la camiseta local, pero también en redes sociales se hicieron virales imágenes con los detalles oficiales de los modelos de la marca adidas.

Estas imágenes serían las que coloque adidas en su sitio web, donde se pueden apreciar de mejor manera los elementos en particular.

La cuenta Opaleak compartió las fotografías oficiales de la camiseta que portará el equipo americanista para el Apertura 2026, por lo que resaltan ciertos detalles.

En las imágenes se observa que la playera tiene los colores tradicionales del club, en amarillo acercándose al crema, además de vivos en azul y rojo, las tres rayas de adidas y un short azul.

¿Cuándo presentarán la nueva playera del América para el Apertura 2026?

Otro detalle es que el escudo está al centro y la camiseta tiene otros detalles interesantes en el cuello, por lo que luce diferente.

Está previsto que adidas y América hagan un evento de lanzamiento en días próximos, no se fijó una fecha, pero será el evento oficial de lanzamiento del nuevo plumaje.

Además, esta temporada, América compartirá estadio con el Atlante, ya que Cruz Azul se mudaría de recinto en breve.