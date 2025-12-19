Bologna vs Inter Milan: horario, canal, cuándo y dónde ver en vivo la Supercopa de Italia

Bolonia vs Inter | Supercopa de Italia 2025 El ganador de la semifinal se enfrentará al Napoli por el campeonato.

El futbol italiano sigue en busca de su “Súper Campeón” en la edición de este torneo. El Bolonia ha tenido una temporada irregular tanto a nivel local como internacional en la Europa League, pero ahora, este torneo les da una oportunidad de ponerse en la posición de ganar un título. Por su parte, el Inter ha ido de más a menos, colocándose actualmente como el líder general de la Serie A. El año pasado se fueron sin títulos y ahora esperan evitar irse con las manos vacías, empezando con este trofeo.

Durante el primer partido de estas eliminatorias, el Napoli se convirtió en el primer gran finalista al eliminar al AC Milan con marcador de 2-0. Ahora, los actuales campeones de la Serie A esperan rival entre Bolonia e Inter de Milán para disputar el campeonato.

¿A qué hora se juega el Bologna vs Inter Milán? | Supercopa de Italina 2025

Viernes 19 de diciembre a las 13:00 horas (CDMX)

¿En qué canal ver el Bologna vs Inter Milán? | Supercopa de Italina 2025

Fox One

Previa del Bolonia vs Inter Milán | Supercopa de Italia 2025

La presencia de Bolonia FC en esta semifinal responde a su condición de campeón de la Coppa Italia, habiendo accedido a la nueva fase final de la Supercopa Italiana. Para los Rossoblu, este compromiso representa una ocasión poco habitual de disputar una final nacional de alto nivel, lo que incide en la preparación táctica del equipo dirigido por Vincenzo Italiano. Bolonia llega con un balance reciente disparejo: si bien ha mostrado solidez en varias fases de la temporada, también sufre fragilidades defensivas y carece de consistencia en cerrar partidos con ventaja, aspecto que puede ser determinante contra un rival con mayor potencial ofensivo.

Por su parte, Inter de Milán afronta este choque como uno de los candidatos claros al título. El conjunto nerazzurro, que lidera actualmente la Serie A 2025/26, llega con la mejor producción goleadora del campeonato italiano y con un nivel competitivo consolidado a lo largo de las últimas semanas, incluyendo un triunfo que le permitió recuperar la primera posición en la tabla doméstica.

Históricamente, los enfrentamientos recientes entre ambos equipos han sido equilibrados. En el último año se registraron resultados variados: Bolonia se impuso por 1-0 en abril de 2025 con un gol en tiempo añadido, mientras que un empate 2-2 en enero de 2025 reafirmó la competitividad del choque entre ambos clubes. Tales antecedentes subrayan que Inter no domina de manera abrumadora a Bolonia en el mano a mano, lo que añade un grado de incertidumbre al duelo de Riad.

Posibles alineaciones del Bologna vs Inter | Supercopa de Italia 2025

Bologna: Federico Ravaglia, Juan Miranda, Jhon Lucimí, Torbjon Heggem, Nadir Zortea, Tommaso Pobega, Nikola Moro, Nicoló Cambiaghi, Lewis Ferguson, Ricardo Orsolini, Thijs Dallinga.

Inter Milan: Yann Summer, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, Yann Bisseck, Carlos Augusto, Petar Suci, Piotr Zielinski, Nicoló Barella, Luis Henrique, Lautaro Martínez, Pio Esposito