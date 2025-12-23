Emilio Azcárraga vende casi la mitad del Club América: ¿Quién es el nuevo socio? Previo al Mundial de 2026, Emilio Azcárraga vende 49% del Club América a un inversionista global (Club América)

En un comunicado oficial, el Club América dio a conocer este 23 de diciembre la venta de parte del club por Emilio Azcárraga Jean a General Atlantic, un inversionista global.

En este anuncio se informa que Emilio Azcárraga permanecerá como Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración, encabezando la conducción estratégica del Club y del Estadio.

Asimismo, aseguran que la familia Azcárraga continuará al frente del Club América y del Estadio Banorte, con control mayoritario.

“La familia Azcárraga continuará al frente del Club América y del Estadio Banorte, con control mayoritario, como lo ha hecho por décadas, guiando este proyecto con la misma pasión con la que se vibra la tribuna y con el mismo compromiso que exige vestir nuestros colores.” Fue lo mencionado por el Club América en el comunicado.

Por otra parte, se mencionó que la alianza con General Atlantic busca sumar experiencia global y visión de largo plazo, pero manteniendo el liderazgo, el rumbo y la identidad del América.

Del mismo modo, Ollamani, subsidiaria de Grupo Televisa y dueña del Club América, informó que General Atlantic tendrá una participación del 49% en Grupo Águilas, el cual se basa en un valor de empresa de $490 millones de dólares.

También se anunció que General Atlantic y Ollamani se asociaron con Kraft Analytics Group (KAGR) con el objetivo de aprovechar su plataforma, junto con su conocimiento en fan experience y consultoría estratégica.

¿Quién es General Atlantic, inversionista que compró el 49% del Club América?

General Atlantic es una firma de inversión global fundada en 1980, la cual se dedica a proporcionar capital y apoyo estratégico a empresas.

En 2015, aperturó sus oficinas en la Ciudad de México y desde entonces, de acuerdo con lo publicado por ellos mismos, han invertido $3,000 millones en 14 empresas mexicanas.

¿Quién es Kraft Analytics Group, empresa con la que se asoció el Club América?

Kraft Analytics Group es una empresa privada de tecnología y datos afiliada a Kraft Group. Esta empresa se dedica a la tecnología y servicios especializados en la gestión de datos, además de ser una consultoría estratégica para la industria del deporte y el entretenimiento.

Kraft Group es propietaria de los Patriotas de Nueva Inglaterra, del equipo de fútbol Revolución, también en Nueva Inglaterra, y del Estadio Gillette en el estado de Massachusetts.