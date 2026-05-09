Liga MX: partidos, fechas y horarios de los cuartos de final de vuelta | Clausura 2026

Cuartos de final de vuelta | Liga MX, Clausura 2026 Así se disputarán los cuatro partidos que definirán a los cuatro semifinalistas de este torneo en el futbol mexicano de Liga MX.

Después de una semana de espera, la Liga MX define a sus cuatro semifinalistas del torneo Clausura 2026 luego de una semana caótica. Pumas y América cerrarán una nueva serie de Clásico Capitalino llena de polémicas tras los primeros noventa minutos disputados. Por su parte, los vigentes bicampeones buscan venir de atrás y remontar para defender su título, al igual que las Chivas que perdió a cinco jugadores por convocatoria a Selección Mexicana.

Partidos, fechas y horarios de los cuartos de final de vuelta | Liga MX, Clausura 2026

Cuartos de final | Liga MX Los partidos de vuelta definirán a los cuatros semifinalistas del torneo con el actual bicampeón, Toluca, luchando por remontar.

Chivas vs Tigres | sábado 9 de mayo (19:07 horas)

Todo comienza el día de hoy en la cancha del Akron. Guadalajara tuvo un conflicto a media semana y pidió a sus jugadores convocados que regresaran a la concentración del equipo para disputar este partido. Sin embargo, Amaury Vergara se echó para atrás luego de que ‘El Tricolor’ amenazara con dejar a estos elementos fuera de la Copa del Mundo. En contra parte, los de la UANL llegan con la ventaja en el marcador global y la motivación de haber alcanzado la final de la Concacaf Champions Cup a media semana.

Cruz Azul vs Atlas | sábado 9 de mayo (21:15 horas)

Los cementeros fueron uno de los equipos que logró sacar ventaja como visitantes tras el primer partido de la serie. El equipo empieza a recuperar la memoria tras la salida de Nicolás Larcamón y la llegada de Joel Huiqui al banquillo de director técnico. Ahora, regresarán al Estadio Banorte para definir su boleto a la siguiente fase. En frente, los rojinegros ganaron su último partido de temporada regular en este inmueble. Ahora, regresan con una misión de ganar por dos goles para poder avanzar.

Pachuca vs Toluca | domingo 10 de mayo (17:00 horas)

La liguilla se reanuda en la cancha del Estadio Hidalgo. Los ‘Tuzos’ sorprendieron en casa a los ‘Diablos’ y se llevaron ventaja mínima de 0-1 después del primer capítulo. Ahora, tendrán la ventaja de la localía para buscar su boleto a las semifinales. En frente, los vigentes bicampeones quieren seguir en la carrera por sumar un nuevo campeonato. El cuadro escarlata también consiguió su boleto a la final de la Concacaf Champions Cup, por lo que las posibilidades de obtener un histórico doblete siguen en pie para los dirigidos por Mohamed.

Pumas vs América | domingo 10 de mayo (19:15 horas)

Por último, el Clásico Capitalino será el duelo estelar encargado de cerrar esta instancia de cuartos de final. Los primeros noventa minutos se convirtieron en un juego memorable que terminó 3-3 luego de que América empatara el juego con dos penales en los minutos finales. La semana estuvo marcada por la polémica por la presunta alineación indebida que terminó únicamente en una sanción económica. A pesar de esto, Efraín Juárez señaló que confía que su equipo logrará hacer valer la localía y seguir avanzando. Por su parte, la escuadra azulcrema necesita una victoria sí o sí para poder mantenerse en competencia.