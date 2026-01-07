Resumen Fulham vs Chelsea: Raúl Jiménez anota su quinto gol de la temporada

Raúl Jiménez festeja su gol ante Chelsea El delantero anotó otra vez y mantiene su racha goleadora (X Fulham)

Con Raúl Jiménez como figura, el Fulham derrotó 2-1 al Chelsea en Craven Cottage y profundizó el momento delicado de los blues en la Premier League. El delantero mexicano marcó su quinto gol de la temporada y dejó en evidencia a un Chelsea que volvió a fallar en su intento por acercarse a los puestos de Liga de Campeones.

Resumen y goles Fulham vs Chelsea

El Chelsea comenzó con una presión alta y agresiva, decidido a imponer condiciones a base de esfuerzo colectivo. En ese primer tramo, los visitantes generaron peligro casi exclusivamente a balón parado, con Enzo Fernández como principal abastecedor. El argentino estuvo cerca del gol en dos tiros de esquina consecutivos, uno detenido de forma providencial por Bernd Leno y otro que Andrey Santos envió al travesaño, cuando el dominio territorial parecía inclinarse del lado visitante.

Al minuto 22 el árbitro propinó una tarjeta roja a Marc Cucurella, quien sujetó a Harry Wilson cuando el galés se perfilaba para ingresar al área. La inferioridad numérica diluyó la claridad ofensiva del Chelsea y permitió al Fulham ganar protagonismo.

Antes del descanso, el VAR anuló un gol de Wilson por un fuera de juego milimétrico de Raúl Jiménez en el inicio de la acción, una advertencia que anticipó el desenlace.

¿Cómo fue el gol de Raúl Jiménez ante el Chelsea?

Al minuto 55, Raúl Jiménez atacó el espacio con inteligencia y conectó un centro de Sander Berge con un cabezazo picado que superó a Robert Sánchez para el 1-0. Fue su quinto gol de la temporada, confirmando el buen momento que vive rumbo al Mundial 2026.

El gol obligó al Chelsea a adelantar líneas. Un destello de calidad de Cole Palmer cambió momentáneamente la dinámica del partido y abrió la puerta al empate. Al 72, Liam Delap aprovechó un rebote tras un tiro de esquina ejecutado por Pedro Neto y envió el balón al fondo para el 1-1, un respiro breve para un equipo urgido de resultados en la liga inglesa.

La salida de Palmer redujo el peso ofensivo del Chelsea y el Fulham recuperó el control del juego. Los locales insistieron hasta encontrar el tanto definitivo a nueve minutos del final. Harry Wilson culminó una acción individual dentro del área con un remate cruzado que estableció el 2-1 y selló una victoria para los cottagers, que empataron al Chelsea con 31 puntos y se ubican en la novena posición e la Premier League.