Nelly Korda se le adelanta a Gaby López en el torneo LPGA en Mayakoba

Riviera Maya Open at Mayakoba. La estadounidense ya se encamina hacia su tercer título de la temporada en el LPGA Tour. (Jorge Reyes)

Nelly Korda no tuvo que esperar mucho en el campo El Camaleón para encaminarse a alcanzar su tercer título en la actual temporada del LPGA Tour, la número uno del mundo hizo recorrido libre de bogeys en la segunda ronda del Riviera Maya Open at Mayakoba, y con score de 67 golpes alcanzó a Brianna Do en el liderato, tras un acumulado de -9 golpes.

A cuatro golpes de las líderes se encuentra la mexicana Gaby López, quien este viernes empató al puesto siete del tablero, luego de ronda de 71 y suma de -5 golpes. La mexicana no se intimida por el marcador, faltan 36 hoyos por recorrer y le gusta estar en posición de acecho, así lo constató tras su ronda.

Detrás de las líderes Melanie Green, quien el jueves estuvo en punta junto a Brianna Do, marcha en el tercer sitio en solitario con suma de -8 y la japonesa Minami Katsu, es cuarta con -9 impactos.

Después de ambas jugadoras, la china Yu Li y la española Carlota Ciganda, a quien le ha sentado bien jugar en territorio mexicano, comparten el quinto sito del tablero con acumulado de -6 golpes.

Actitud valiente. La mexicana Gaby López, siempre positiva en el torneo que se celebra en Mayakoba. (Foto especial)

Enseguida presiona un grupo de cuatro jugadoras: Olivia Cowan (ALE), Sofía García (PAR), Arpichaya Yubol (THA) y Gaby López, todas con -5 golpes. En su recorrido la mexicana apuntó tres bogeys por cuatro birdies.

“En la segunda ronda me sentí mejor que en la primera, hubo muchos putts que no terminaron donde quería”, mencionó Gaby, quien en ningún momento dijo sentirse presionada por compartir grupo por segundo día con Nelly Korda.

“He hecho un gran trabajo de ponerme una burbuja y enfocarme en mis sensaciones”. Con la mitad del torneo por jugar añadió, “estoy contenta porque al final nunca sabes cuando el golf te va a sorprender y puedes meter un putt largo o un putt corto”.

El estar en el Top 10 de cara al tercer recorrido Gaby mencionó: “Me gusta estar (en posición) como cazadora, con actitud valiente”, así se siente la jugadora número 27 del planeta.

Isabella Fierro se repone y libra el corte

Habrá dos mexicanas jugando hasta el domingo. Isabella Fierro se repuso y logró pasar el corte, luego de ronda de 68 golpes. (Foto especial)

De las nueve mexicanas participantes, además de Gaby logró librar el corte Isabella Fierro, la nacida en la Isla de Playa del Carmen se repuso de un 77 (+5) del jueves con un productivo 68 (-4) para llevar suma de +1 golpe, que le permitirá jugar todo el fin de semana.

El corte del Riviera Maya Open at Mayakoba se hizo en +2 golpes. La colombiana María José Marín con suma de -2 golpes y la ecuatoriana Daniela Darquea con -1 también jugarán hasta el domingo.