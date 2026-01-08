Federación Mexicana de Golf anuncia preparativos para su 100 aniversario

100 años históricos. Andrés Jurado Rivera, presidente de la FMG, presenta el libro que contiene la historia del golf en México. (FMG)

La Federación Mexicana de Golf (FMG) cumplirá 100 años de existencia el próximo 11 de abril, motivo por el cual dicha institución celebrará una serie de eventos a la largo de la temporada 2026 en todos los campeonatos nacionales infantiles y juveniles que se celebran en el país, y a nivel profesional, en el México Open que se realizará en octubre.

También se pondrá en marcha un Museo Virtual de la FMG (fecha por confirmar) para conocer la historia de jugadoras, jugadores, entrenadores, clubes y de todos los personajes que hacen posible la federación, así lo dio a conocer Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la FMG en conferencia de prensa.

“Es un año para celebrar y consolidar la voluntad colectiva del golf nacional. Asumimos el año con mucha responsabilidad no solo yo, sino todo el consejo de la FMG integrado por personas increíbles que aportan mucho al desarrollo del país”, mencionó el federativo, quien estuvo acompañado de los integrantes del consejo de la federación.

Durante el 2026 se buscará: “Reconocer la trayectoria de la Federación como institución, pero sobre todo la trayectoria de las personas que han construido a esta gran institución, jugadores, jugadoras, entrenadores, familias, personal administrativo, todos los que han hecho posible que una organización cumpla 100 años, se requiere del esfuerzo, trabajo y de la suma de voluntades de la misma”, resumió Andrés Jurado.

Un poco de historia

La historia de lo que actualmente se conoce como Federación Mexicana de Golf inició entre el 9 y 11 de abril de 1926 a iniciativa de Harry Wright, en un momento en que el golf necesitaba de una institución que lo organizara, protegiera e impulsara. Se convocó a cinco clubes y se instituyó la Mexico Golf Association.

Los clubes conovocados fueron: Chapultepec Heights Country Club, Guadalajara Country Club, Mexico City Country Club, Pachuca City Country Club y Tampico Country Club.

Posteriormente, el 29 de agosto de 1946 marcó una nueva etapa en la historia del golf en México, con la desaparición de la Mexico Golf Association, que hasta entonces había estado dirigida por empresarios estadounidenses. Bajo el impulso del presidente Miguel Alemán Valdés y con el respaldo de una emergente y dinámica clase empresarial nacional, se dio origen a la Asociación Mexicana de Golf, A. C. (AMG).

El primer presidente de la nueva organización fue Antonio Correa, Raúl Urrea como vicepresidente, José Barrera como secretario y Pedro Suinaga como tesorero, quienes se desempeñaron en el cargo para el periodo 1947-1949.

Cambio de Asociación a Federación

Fue el 9 de agosto de 1975, en Mazatlán, Sinaloa, en el marco de una asamblea de clubes afiliados, se aprobó el cambio de denominación de asociación a federación.

Este acuerdo conllevó la elaboración de nuevos estatutos orientados a optimizar el funcionamiento institucional y ratificó, asimismo, la afiliación del organismo a la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme) permitiéndole su plena incorporación al sistema del deporte organizado en el país y el acceso a los beneficios correspondientes para sus miembros.

La Federación Mexicana de Golf, A. C. quedó formalmente constituida el 3 de diciembre de 1976, bajo la presidencia de Miguel Blásquez, consolidando así una nueva etapa en la evolución administrativa y deportiva del golf nacional.

Aniversario FMG. Actual Consejo Directivo de la FMG. Guillermo Amerena, Vicepresidente; Claudia Garduño y Jesús Topete, miembros del Consejo; Andrés Jurado Rivera Torres, Presidente; Lili Álvarez, Directora General; Arturo Zárate, miembro del Consejo, Fernando Ysita, Expresidente y miembro del Comité de los 100 Años; Carlos Moreno, Vicepresidente. (FMG)

¿A 100 años quienes integran la FMG?

Actualmente a la FMG la integran siete Asociaciones Regionales, dos Asociaciones Nacionales, 151 clubes afiliados, más de 34 mil federados, se celebran 21 Campeonatos Nacionales por temporada, se llevan a cabo ocho Clasificatorios Internacionales USGA.

La FMG también tiene presencia en el Comité Olímpico Mexicano y sus jugadores pueden representar a México en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y en Juegos Olímpicos.

Además, la Selección Nacional de Golf asiste a más de 10 eventos por temporada.

Surgen las Escuelas Nacionales Públicas de Golf

Entre las novedades recientes desde el 2025, la FMG puso en marcha las Escuelas Nacionales Públicas de Golf, que otorgan clases gratuitas para niños interesados en jugar golf. Actualmente ya operan dos y se espera que en el 100 aniversario de la institución se llegue a seis, así lo prometió el actual federativo.

En 2026 también se volverá a organizar el Campeonato Nacional de Golf Adaptado.

Actualmente se juega el Campeonato Nacional de Aficionadas en el Guadalajara Country Club y en julio se celebrará el Campeonato Nacional Amateur, en el Club Campestre de la Ciudad de México, donde habrá actos especiales por el 100 aniversario de la FMG.