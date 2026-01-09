Tijuana vs América: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Tijuana vs América La Águilas visitan a Xolos en la jornada 1 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX (Crónica digital)

Tijuana recibe al Club América en el Estadio Caliente en partido correspondiente a la jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del partido: horario y dónde ver en vivo.

Para las Águilas, el inicio del torneo marca el arranque de la obligación de buscar el título que se le negó la temporada pasada; Xolos busca iniciar con el pie derecho en casa para encaminarse a una buena campaña de la mano de su estrella Gilberto Mora.

Previa y pronóstico Tijuana vs América | Partido de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX

El conjunto fronterizo inicia el Clausura 2026 con Sebastián Abreu al mando y con un plantel que combina continuidad y algunos fichajes en zonas estratégicas con la llegada del venezolano Josef Martínez, procedente de la MLS, además de Ignacio Rivero, quien regresa al Estadio Caliente con liderazgo probado.

Club América, por su parte, arranca el torneo de la primera división mexicana con la exigencia de volver a pelear por el título tras un 2025 sin campeonatos. El conjunto de André Jardine conserva la base del tricampeonato y suma a Rodrigo Dourado como refuerzo en el mediocampo, además de Fernando Tapia y Aarón Mejía como alternativas en portería y lateral derecha.

El historial favorece a las Águilas con 16 triunfos en 30 enfrentamientos de Liga MX, además de una sola derrota en sus últimos siete partidos disputados en Tijuana. En el Apertura 2025 el conjunto dirigido por Jardine ganó 3-1.

El contexto sugiere que América es ligero favorito por plantilla y antecedentes, aunque el Estadio Caliente suele equilibrar cualquier pronóstico, que por ahora es de un empate.

¿A qué hora juegan Tijuana vs América hoy?

El partido correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 se disputará este viernes 9 de enero en el Estadio Caliente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tijuana vs América?

La transmisión en vivo del Tijuana vs América estará disponible a través de FOX y FOX One en México.

Alineaciones probables Tijuana vs América

América: Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Cristian Borja; Jonathan Dos Santos, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Tijuana: Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Unai Bilbao, Jesús Vega; Iván Tona, Jesús Gómez, Kevin Castañeda; Gilberto Mora, Ramiro Árciga y Mourad El Ghezouani.