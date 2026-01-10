Carlos Alcaraz gana a Jannik Sinner un partido de exhibición en Corea del Sur

Sinner vs Alcaraz. Jannik Sinner (i) y Carlos Alcaraz posan para la foto después de jugar un partido de exhibición en Incheon, Corea del Sur. (HAN MYUNG-GU/EFE)

En un partido de exhibición entre los dos mejores tenistas de la actualidad, el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz ganó al número 2, Jannik Sinner en una lucha en la Inspire Arena de Incheon, República de Corea este sábado. Ambos se divirtieron al igual que el público, pero fue el español quien se llevó la victoria por 7-5, 7-6(7)).

Los dos ases del tenis se pusieron manos a la obra al saltar a la pista dura para disputar su partido de exhibición y el primer enfrentamiento de 2026. Ambos son el principal reclamo de los organizadores de eventos y empresarios deportivos.

Tercer juego de exhibición entre ambos

Es la tercera vez que comparten exhibición sobre la pista el murciano y el jugador de San Cándido, aunque las dos anteriores fueron en Arabia Saudí, en Riad, dentro del evento Six Kings Slam, en 2024 y 2025.

Ambos intercambiaron puntos en el primer set, con Alcaraz siempre un juego por delante hasta que logró desmarcarse del italiano y llevarse el set por 7-5.

El segundo set siguió el mismo patrón, con los jugadores a un punto de distancia entre sí, lo que llevó al tie-break. El primer punto fue para Alcaraz, pero Sinner remontó y presionó al español, adelantándose en el marcador.

Los dos continuaron luchando, culminando en un largo rally que terminó con Sinner golpeando la pelota contra la red y Alcaraz celebrando la victoria, en contraste con la última vez que se enfrentaron, en las Finales ATP el 16 de noviembre, cuando Sinner salió victorioso.

Aunque este partido de exhibición en República de Corea no contará para el historial oficial de enfrentamientos entre ambos fue interesante.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se han enfrentado 16 veces en sus carreras en el circuito ATP: el balance cae del lado del español, con 10 victorias, de las cuales cinco son en finales (de un total de ocho).

Con destino a Melbourne

Después del buen rato que Alcaraz y Sinner pasaron en Corea del Sur, ambos se fueron al hotel, empacaron sus pertenencias y partieron sin perder más tiempo rumbo a Melbourne para entrar de lleno en la nueva temporada y disputar el primer Gran Slam de la temporada.

El Abierto de Australia es un desafío para Carlos Alcaraz, pues es el único Major que le falta en su carrera, en la que suma. Dos Abiertos de Estados Unidos, otros tantos Wimbledon y Roland Garros, seis en total.

En pendiente está el Australia Open para completar los cuatro torneos que marcan la grandeza de los jugadores. Si levanta el trofeo el próximo 1 de febrero, será el más joven de la historia en reunir todos los éxitos relevantes de la competencia.

El 18 de enero inician en Australia

El cuadro principal del Abierto de Australia comienza el 18 de enero, y Sinner espera ampliar allí su racha de victorias a tres consecutivas. En la última edición, Alcaraz cayó en cuartos de final.

Para el italiano sería la oportunidad de un triplete histórico pues ganó consecutivamente 14 partidos desde 2024 en el Melbourne Park. Además, de consagrarse podría recuperar el número 1 del mundo dependiendo de la posición final de su rival de ruta.