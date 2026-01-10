Richard T. Lee sigue dominando LIV Golf Promotions

Saliendo del hoyo 11. El canadiense Richard T. Lee en el Black Diamond Ranch en Lecanto, Florida. (LIV Golf)

El canadiense Richard T. Lee ha sido el golfista más destacado durante los tres días de competencia en LIV Golf Promotions. Ahora tiene las riendas para conseguir un puesto de comodín para la próxima temporada 2026 de LIV Golf.

Mientras el mexicano José Cristóbal Islas apostará a la ronda del domingo a meterse entre los 10 primeros sitios para obtener una exención para la Serie Internacional del Asian Tour 2026. El jugador de 23 años firmó ronda de 72 golpes y está entre los 20 mejores.

El estadounidense Anthony Kim, por su parte, aceleró el sábado los últimos nueve hoyos en Black Diamond Ranch, lo que le coloca en una mejor posición para volver a la titularidad en la Liga.

Los últimos 18 hoyos del shootout de 36 hoyos en Black Diamond Ranch se disputarán el domingo, y la recompensa para los tres primeros clasificados podría ser crucial: un puesto de comodín garantizado para LIV Golf en 2026. Además, los 10 primeros y los empates obtienen la exención para las Series Internacionales del Asian Tour.

Lee, líder por segunda vez

Por segunda vez esta semana, Lee lideró el torneo con 64 golpes (-6), sin bogeys. El jugador de 35 años llegará al domingo con una ventaja de dos golpes sobre sus perseguidores más cercanos, lo que le da una ventaja significativa en su búsqueda de terminar entre los tres primeros.

“Sinceramente, no creo que sea cómodo para ningún jugador tener una ventaja de dos golpes el último día”, dijo Lee, quien suma dos eagles, 13 birdies y solo un bogey en sus 54 hoyos competitivos esta semana, incluyendo avanzar tanto en la primera como en la segunda ronda. “Me pondré el sombrero y jugaré mi golf”.

Kim se encuentra entre los tres jugadores que están empatados en el segundo lugar tras firmar un 66, junto con el sudafricano Oliver Bekker y el tailandés Jazz Janewattananond.

Kim, quien jugó como wild card de LIV Golf las últimas dos temporadas tras su regreso al golf competitivo tras 12 años de retiro, estaba solo 1 bajo par tras 12 hoyos el sábado. Pero embocó putts largos consecutivos para birdie en los hoyos 13 y 14, hizo birdie en el par 5 del 16 y luego salvó el par con un putt de 4,5 metros en el par 4 del 18 que rodeó el hoyo antes de caer.

“Tengo la oportunidad de conseguir uno de esos puestos”, dijo Kim, de 40 años, el único estadounidense que avanzó al fin de semana. “Eso es lo que pedí al llegar esta semana y me puse en buena posición. Ahora solo tengo que terminar”.

El danés Lucas Bjerregaard es quinto en solitario tras su 67, con otros cinco jugadores rondando 1 bajo par.