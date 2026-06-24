¿Cuándo y contra quién juega México los 16avos de Final del Mundial? Posibles rivales de la Selección Mexicana

Mateo Chávez El joven mexicano anotó un gol

La Selección Mexicana avanzó con paso perfecto y como líder del Grupo A a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia. Ahora espera rival para enfrentar en el Estadio Ciudad de México, en donde buscará su boleto para octavos de final de la Copa del Mundo.

Los dirigidos por Javier Aguirre llegan a esta instancia invictos, con un registro de tres victorias, seis goles y manteniendo en cero la portería defendida por Tala Rangel.

El rendimiento ha ido de menos a más, con la incorporación de Gil Mora y Mateo Chávez, jóvenes que le dieron otra cara en el último partido de la fase de grupos ante Chequia.

¿Cuándo es el próximo partido de México en el Mundial? Horario y fecha

La Selección Mexicana jugará el próximo martes 30 de junio en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién será el rival de México en dieciseisavos de final del Mundial?

Con los primeros resultados ya definidos, el representativo mexicano tiene un escenario preliminar sobre la mesa. Las reglas del Mundial indican que el rival del Tricolor surgiría de la lista de los mejores terceros lugares clasificados provenientes de los grupos C, E, F, H o I, una combinación que mantiene abiertas numerosas posibilidades.

Tras concluir la actividad del Grupo C, una de las primeras piezas del rompecabezas quedó colocada. La derrota de Escocia por marcador de 3-0 frente a Brasil dejó al conjunto británico como el candidato que, hasta este momento, se cruzaría en el camino de México en la ronda de eliminación directa.

Sin embargo, el panorama todavía está lejos de definirse por completo. La clasificación de los mejores terceros lugares depende de los resultados pendientes en otros sectores, por lo que la identidad del futuro rival mexicano permanece abierta.

La Selección de futbol de México deberá esperar a que concluyan los encuentros restantes de la jornada para conocer con mayor precisión cuál de los equipos ocupará esa posición en el cuadro final.

Grupos de donde saldrá el rival de México

Grupo E: Alemania, Costa de Marfil, Ecuador y Curazao

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Grupo H: España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

Grupo I: Francia, Noruega, Senegal e Irak

¿Cuándo se conocerá el rival de México?

Lo más probable es que sea hasta el sábado 27 de junio.