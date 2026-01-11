Pumas vs Querétaro en el Clausura 2026: Pumas vs Querétaro en el Clausura 2026: fecha, horario y cómo disfrutar este partidazo de Liga MX

Los Pumas de la UNAM y Querétaro FC serán los encargados de inaugurar la fiesta futbolera de este domingo. Dicho juego no solo marca el debut de los universitarios como locales en el nuevo torneo, sino también la primera oportunidad para que ambos equipos sumen desde la Jornada 1.

Fecha y lugar:

Domingo 11 de enero de 2026

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Horario:

12:00 pm

Este encuentro es especial porque viene después de un Apertura 2025 emocionante, donde Pumas y Querétaro tuvieron altibajos en la tabla, y ahora buscan empezar el Clausura 2026 con buen pie.

¿Dónde ver el Pumas vs Querétaro en vivo?

Televisión abierta: canal 5

Tv de paga: TUDN

Streaming: VIX Premium

¿Qué esperar de este choque los Universitarios y los Gallos Blancos?

Los Pumas de la UNAM llegan con ganas de revancha después del torneo anterior, listos para imponer condiciones en CU ante su afición, mientras que los de Querétaro quieren dar la sorpresa y mostrar que este Clausura es otra historia para el equipo visitante.