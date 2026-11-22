INGRESO AL CLUB DE LEYENDAS. Además de conquistar las Finales ATP como campeón invicto y sumar 1,500 puntos para el ranking, Alcaraz prolongó a 14 partidos su racha de victorias consecutivas.

Carlos Alcaraz escribió una nueva página dorada en su carrera al proclamarse campeón de las Finales ATP, tras derrotar al alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, por 6-2 y 7-6 (7) en una final de alto voltaje. El murciano levantó por primera vez el prestigioso trofeo de maestros, uno de los pocos títulos que faltaban en su palmarés, y además disipó cualquier duda sobre las molestias físicas que lo habían acompañado durante la semana.

Con una actuación brillante durante dos horas y dos minutos, el español cerró la temporada de la mejor manera posible, conquistando un torneo que únicamente habían ganado anteriormente otros dos españoles: Manuel Orantes (1976) y Àlex Corretja (1998). La victoria también representó un golpe de autoridad para una generación que sigue liderando el tenis mundial.

Un primer set para la historia

La final enfrentó a los dos mejores jugadores del torneo en ausencia del italiano Jannik Sinner, baja por lesión. El partido tenía un valor especial para ambos contendientes: para Alcaraz, suponía la oportunidad de dejar atrás la derrota sufrida en la edición anterior; para Zverev, significaba la posibilidad de reafirmar una temporada histórica que lo llevó a concluir el año como número uno del ranking mundial.

El alemán llegaba respaldado por una estadística impresionante: no había cedido un solo saque durante todo el torneo. Sin embargo, enfrente estaba uno de los mejores restadores del circuito y el español se encargó de demostrarlo desde el primer juego, cuando generó tres oportunidades de quiebre apenas transcurridos los primeros minutos del encuentro.

Alcaraz rompe la fortaleza alemana

Los intercambios largos y la intensidad marcaron el arranque del duelo. Mientras Zverev acumulaba errores con su derecha, Alcaraz se mantuvo sólido desde el fondo de la cancha y consiguió lo que nadie había logrado durante la semana: romper el servicio del alemán.

Con ventaja de 3-1, el jugador de El Palmar se soltó definitivamente. Volvió a quebrar para colocarse 4-1 y comenzó a dominar todas las facetas del juego. Aunque Zverev recuperó uno de los quiebres, la reacción resultó pasajera. El español desplegó un tenis espectacular, combinando potencia, velocidad y creatividad para recuperar la iniciativa.

Uno de los momentos más celebrados llegó cuando Alcaraz devolvió una pelota con un espectacular globo entre las piernas que levantó al público de sus asientos. La frustración se apoderó del alemán, que llegó a lanzar su raqueta, mientras el español cerraba el primer parcial tras 50 minutos de dominio absoluto.

El campeón resistió la reacción de Zverev

La segunda manga presentó un panorama distinto. Alcaraz mantuvo el impulso y volvió a quebrar temprano, aprovechando el desconcierto de su rival. Su movilidad y agresividad demostraron que los problemas en el muslo izquierdo habían quedado atrás y que seguía siendo capaz de competir al máximo nivel.

Durante toda la semana, el español había ido creciendo partido a partido. Superó con autoridad a Flavio Cobolli, elevó su nivel frente a Ben Shelton y terminó firmando una actuación impecable en el compromiso más importante del torneo.

Sangre fría en el momento decisivo

Cuando parecía que el desenlace estaba definido, Zverev reaccionó. El alemán elevó considerablemente su nivel, recuperó terreno y llegó a colocarse a dos puntos de forzar un tercer set. Sin embargo, en los momentos de máxima presión emergió la mejor versión de Alcaraz.

Una magistral dejada devolvió la igualdad al marcador y llevó el encuentro hasta el desempate. Allí, el español desperdició una ventaja inicial de 3-0, pero volvió a demostrar por qué es uno de los competidores más temibles del circuito. Con temple y determinación cerró el tie break para desatar la celebración de su equipo y de miles de aficionados.

La derrota significó para Zverev su tercer revés consecutivo frente a Alcaraz, consolidando la superioridad reciente del español en una de las rivalidades más atractivas del tenis actual.

Ingreso al club de las leyendas

Además de conquistar las Finales ATP como campeón invicto y sumar 1,500 puntos para el ranking, Alcaraz prolongó a 14 partidos su racha de victorias consecutivas.

Más importante aún, el murciano se convirtió en apenas el cuarto tenista de la historia en ganar los cuatro torneos de Grand Slam y la Copa de Maestros, uniéndose a figuras legendarias como Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic.

Aunque Alexander Zverev finalizará la temporada como número uno del mundo, la última gran fotografía del año pertenece a Carlos Alcaraz, quien confirmó que está de vuelta en la cima del tenis mundial y que, a sus aún jóvenes años, continúa construyendo una carrera destinada a trascender generaciones.