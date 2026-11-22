Partido Chivas vs Cruz Azul en vivo Foto: La Crónica

El Guadalajara y La Máquina se enfrentan este domingo 22 de noviembre en el cierre del Apertura 2026. El liderato general está en juego y el resultado también definirá buena parte de los cruces de cuartos de final de la Liguilla.

Por ello, el partido de la Jornada 17 tiene un atractivo especial: Cruz Azul puede asegurar el superliderato con un empate, mientras que Chivas necesita ganar para quedarse con la primera posición del Apertura 2026.

En dónde y a qué hora juegan Chivas vs Cruz Azul

El partido entre Chivas y Cruz Azul corresponde a la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y se disputará en el Estadio AKRON, casa del Guadalajara, ubicado en Zapopan, Jalisco.

En qué canal ver Chivas vs Cruz Azul EN VIVO

Los aficionados que quieran seguir el partido entre Guadalajara y La Máquina en México podrán hacerlo mediante Amazon Prime Video.

El partido no está programado para transmitirse por televisión abierta, por lo que será necesario contar con acceso a la plataforma para verlo en directo.

Posibles alineaciones de Chivas y Cruz Azul

Chivas:

Raúl Rangel, Diego Campillo, Daniel Aguirre, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Richard Ledezma, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.

Cruz Azul:

Kevin Mier, Omar Campos, Jesús Orozco, Gonzalo Piovi, Jorge Rodarte, Erik Lira, Jeremy Márquez, Luka Romero, José Paradela, Andrés Montaño y Nico Ibáñez.