Getafe vs Atlético de Madrid ¿Dónde y qué hora ver EN VIVO el partido de la Jornada 13 de LaLiga? (Pexels)

Durante la Jornada 13 de LaLiga, que se disputará este domingo, se llevará a cabo el enfrentamiento entre Getafe y Atlético de Madrid.

El conjunto colchonero buscará recuperarse después de caer 2-1 ante el Barcelona, justo antes del parón internacional. Actualmente, ocupa la zona alta de la clasificación con 28 puntos, por lo que intentará conseguir una victoria para mantenerse entre los primeros puestos del torneo.

Por su parte, el Getafe llega con la intención de recomponer el camino y mejorar su racha después de perder 2-0 ante el Villarreal. Este resultado lo mantiene en la decimoquinta posición de la tabla con 13 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y seis derrotas en las primeras 12 jornadas.

¿Cuándo y dónde jugarán Getafe vs Atlético de Madrid?

El partido entre Getafe y Atlético de Madrid se disputará este domingo 22 de noviembre de 2026, como parte de la Jornada 13 de LaLiga EA Sports.

El encuentro tendrá como sede el Estadio Coliseum, casa del club Getafe, en la Comunidad de Madrid, España.

¿A qué hora juegan Getafe vs Atlético de Madrid?

El silbatazo inicial del encuentro entre Getafe y Atlético de Madrid está programado para las 14:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver el partido Getafe vs Atlético de Madrid EN VIVO?

Para los aficionados en territorio mexicano que deseen seguir cada minuto del encuentro en directo, el duelo entre Getafe y Atlético de Madrid se transmitirá a través de la televisión de paga, por medio de la señal de Sky Sports México.

Posibles alineaciones

Getafe

David Soria

Andrés García

Dani Carvajal

Djené

Sebastián Boselli

Johan Mojica

Francho, Orel Mangala

Ramón Terrats

Enes Ünal

Martín Satriano

Atlético de Madrid