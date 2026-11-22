Héctor Herrera Detienen al futbolista Héctor Herrera en Texas por conducir bajo los efectos del alcohol (Cuartoscuro)

El sábado por la noche en el condado de Montgomery, Texas, fue detenido el mediocampista mexicano Héctor Herrera por conducir bajo la influencia del alcohol, a tan solo tres días de que el Houston Dynamo dispute los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2026.

¿Qué pasó con Héctor Herrera?

La noticia fue revelada por la cuenta de X de The North End Podcast, donde dieron a conocer la fotografía exseleccionado detenido.

Según el registro policial, Herrera fue arrestado la noche del sábado 21 de noviembre en el condado de Montgomery, Texas, bajo el cargo de Driving While Intoxicated (DWI) por conducir bajo los efectos del alcohol, un incidente que ocurre en un momento crítico para el Houston Dynamo en plena recta final de la postemporada de la MLS.

¿Sigue detenido Héctor Herrera?

Por el momento, el futbolista tuvo que pagar una fianza para ser liberado de manera inmediata, luego de que le realizaran las pruebas correspondientes y superara el proceso sin ningún inconveniente mayor.

¿Afectará su participación con el Houston Dynamo en los playoffs?

Por lo que se sabe hasta ahora, Herrera pudo entrenar sin problemas junto al equipo.

El primer juego del conjunto de Texas en esta fase será ante San Jose Earthquakes, encuentro programado para el próximo martes 24 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).