¿Cuándo competirá Brooks Koepka tras su retorno al PGA Tour?

PGA Tour. Brooks Koepka volverá a su ambiente que lo vio crecer como golfista profesional. (Foto especial)

Tan pronto como Brooks Koepka recibió luz verde para retornar al PGA Tour y aceptar todas las condiciones de la gira incluyendo una multa de 5 millones de dólares por haber emigrado algunos años a LIV Golf, al estadounidense de 35 años se le volverá ver competir, en la gira que lo vio crecer como profesional, en el Farmers Insurance Open, torneo programado del 29 de enero al 1 de febrero.

Con ello, Koepka, ganador de 5 Majors cumple con uno de los tantos requisitos del PGA Tour, de que quienes deseen volver en la gira que alguna vez abandonaron para irse a LIV Golf, lo hagan antes del 2 de febrero de 2026.

Tercer evento del PGA Tour

El Farmers Insurance Open será el tercer torneo de la temporada 2026 a jugarse del 29 de enero al 1 de febrero en Torrey Pines Golf Course en San Diego, California, donde estará en juego una bolsa de 9 millones 600 mil dólares en premios más 500 puntos en juego para la FedExCup.

El PGA Tour estableció el Programa de Socios Regresantes, que ofrece a los jugadores que han alcanzado niveles de rendimiento élite una alternativa para regresar a esa élite del golf profesional masculino. Esa alternativa permite a Koepka regresar al Tour en el Farmers Insurance Open.

Tentados los que ganaron Majors

De acuerdo con la filosofía de meritocracia del PGA Tour, solo los jugadores que hayan estado fuera del tour durante al menos dos años y hayan ganado el The Players Championship, el Masters Tournament, el PGA Championship, el U.S. Open o el Open Championship durante las temporadas 2022-2025 son elegibles para el Programa de Miembros Regresantes.

Bajo esos criterios Koepka, nueve veces ganador del PGA Tour, es elegible por su victoria en el PGA Championship 2023, cuando era jugador LIV Golf y se convirtió el primero de esa gira en ganar un torneo grande de su antigua gira a la que retorna en 2026.

Tras su retorno, Koepka también se ha comprometido con el WM Phoenix Open, que se celebrará del 5 al 8 de febrero en el TPC Scottsdale.

Rahm dice ¡No!

El australiano Cameron Smith, el estadounidense Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm son otras de las estrellas de LIV Golf que también fueron tentadas en estos días para retornar al PGA Tour, pero hasta el momento solo Rahm ha rechazado la oferta.

“Mi plan, obviamente, este año es jugar en LIV y seguir jugando en LIV y ya veremos qué pasa en el futuro”, dijo el de Barrika, campeón del Masters Tournament 2023.

DeChambeau y Smith, en silencio

¡Volvería! Cameron Smith, la estrella australiana del golf, está tentada para volver al PGA Tour.

En cuanto a DeChambeau (campeón del U.S. Open 2024) se encuentra actualmente en conversaciones con directivos del LIV para extender su contrato y aún no ha hecho declaraciones públicas sobre la oferta única del PGA Tour. Aunque ha generado dudas sobre su futuro.

Smith, que capitanea el equipo australiano Ripper GC de cuatro miembros de LIV Golf, fue tentado por el PGA Tour gracias a su triunfo en The Open mejor conocido como el Abierto Británico de 2022 en St Andrews, pero no ha mostrado signos de querer desertar de LIV Golf.

El Queenslander, de 32 años, ha caído al puesto 207 en el ranking mundial actual, pero parece muy interesado en seguir en LIV hasta que diga lo contrario.