Pachuca vs León: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Pachuca vs León Los Tuzos reciben a la Fiera en el Estadio Hidalgo (Crónica Digital)

Pachuca recibe a León en el Estadio Hidalgo en partido correspondiente a la jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos los detalles del partido de hoy: horario y dónde ver en vivo.

Los Tuzos vuelven a territorio hidalguense para su primer juego como local en el Clausura 2026 con la presión de corregir el rumbo desde temprano.

El equipo de Esteban Solari arrancó el torneo con una derrota en Guadalajara y necesita sumar para no quedar rezagado en una liga que no concede márgenes amplios de error. Enfrente estará León, que inició con victoria y que mostró una versión competitiva bajo la conducción de Ignacio Ambriz.

Previa y pronóstico Pachuca vs León | Partido de la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX

El partido de la fecha dos de la primera división del futbol mexicano presenta un contraste claro de momentos. Los Tuzos buscan estabilidad defensiva y mayor fluidez por las bandas, además de generar expectativas por la posible participación de Alan Mozo, un elemento llamado a aportar experiencia y recorrido.

La Fiera, en cambio, llega con confianza tras imponerse a Cruz Azul y con una propuesta basada en orden, transiciones rápidas y efectividad en el último tercio.

El historial reciente refuerza la sensación de partido abierto. En los últimos torneos, Pachuca y León han alternado resultados con marcadores ajustados, pero con partidos entretenidos.

Incluso, en la visita más reciente al Hidalgo, León salió con los tres puntos, mientras que los Tuzos acumulan tres encuentros sin vencer a los esmeraldas, y en el Apertura 2025 empataron.

El pronóstico de este martes 13 de enero apunta a un empate en el Estadio Hidalgo.

¿A qué hora juegan Pachuca vs León hoy?

El partido se disputa este martes 13 de enero de 2026 a las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Pachuca vs León?

La transmisión no será gratis. Estará disponible en televisión de paga y en plataforma digital a través de FOX y FOX One.

Alineaciones probables Pachuca vs León

Pachuca: Carlos Moreno; Brian García, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Ari Contreras; Pedro Pedraza, Alan Bautista; Luis Quiñones, Víctor Guzmán, Alexei Domínguez; Kenedy.

León: Óscar García; Sebastián Vegas, Stiven Barreiro, Bryan Colula, Salvador Reyes; Iván Moreno, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Iván Rodríguez; Ismael Díaz y Diber Cambindo