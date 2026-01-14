Álvaro Ortiz inicia temporada del KFT con un T33 en Bahamas

Mexicano en acción. Álvaro Ortiz es el único mexicano con membresía en el Korn Ferry Tour para el 2026. (Foto especial)

La temporada del Korn Ferry Tour dio inicio con el torneo The Bahamas Golf Classic at Atlantis Paradise Island, donde el campeón fue el estadounidense Taylor Dickson, mientras el mexicano Álvaro Ortiz compartió el sitio 33 de la clasificación en el Ocean Club Paradise Island.

Dickson, quien tuvo un dominio arrollador después de la segunda ronda cuando firmó score de 62, no soltó el liderato y terminó el torneo con un total de 261 golpes (-27).

El estadounidense sacó tres golpes de ventaja al canadiense Roger Sloan y cuatro a un grupo de tres competidores: Trent Philips, Jeff Overton y Mason Endersen que sumaron 265 (-23).

En esas circunstancias el inicio del Álvaro Ortiz fue prometedor con un primer recorrido de 66, pero bajó el ritmo más adelante con scores de 68, 67 y de 71 este miércoles, para un total de 272 (-16), a una distancia de 11 golpes del campeón Dickson.

Ortiz fue el segundo mejor latino clasificado, después del argentino Jorge Fernández Valdez que con un acumulado de 266 impactos (-22) compartió el sexto sitio.

La caravana del Korn Ferry Tour estará una semana más en Bahamas para el segundo torneo en la isla que será del 18 al 21 de enero con The Bahamas Great Abaco Classic en el Abaco Club on Winding Bay.