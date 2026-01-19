NFL: partidos, fechas y horarios de las finales de Conferencia

El futbol americano de la NFL se encuentra ya en la recta final de la temporada y estamos a sólo dos partidos de definir a los equipos que estarán disputando el Super Bowl el próximo domingo 8 de febrero. Los equipos que fueron número 1 de la Conferencia Americana (Denver Broncos) y Conferencia Nacional (Seattle Seahawks) continúan su camino en busca de la gloria del trofeo Vince Lombardi. Su rivales serán los New England Patriots y Los Ángeles Rams respectivamente el próximo fin de semana.

Partidos, fechas y horarios de las finales de Conferencia | NFL

New England Patriots (2) vs (1) Denver Broncos | domingo 25 de enero (14:00 horas CDMX)

Sí, los ‘Pats’ están de regreso. Por primera vez desde que terminó la Dinastía de Tom Brady, el equipo de Nueva Inglaterra regresó a los Playoffs y lo está haciendo a lo grande instalándose ya en la ronda divisional. En su primera temporada como head coach de este equipo, Mike Vabrel le dio un giro de 180 grados y convirtiéndose en uno de los cuatro contendientes que quedan. Los actuales campeones del este derrotaron a Los Angeles Chargers y superaron a la defensa de los Houston Texans para poder instalarse en la antesala del Super Bowl.

Por su parte, los Broncos volvieron a hacer brillar su defensa para detener a los Buffalo Bills de Josh Allen en un partido que se fue a tiempo extra. El trabajo de Sean Payton finalmente está rindiendo frutos después de un par de primeros años turbulentos ahora podría regresar al juego definitivo. La mala noticia, es que no podrán contar con su quarterback titular, Bo Nix, quien sufrió una lesión de tobillo en los últimos minutos de la ronda divisional y ahora será Jartett Stidham quien tome las riendas de la ofensiva.

Los Angeles Rams (5) vs (1) Seattle Seahawks | domingo 25 de enero (14:00 horas CDMX)

Un duelo divisional de alta intensidad será el que defina el Super Bowl. Los Rams sufrieron en la ronda de comodines ante los Carolina Panthers y sobrevivieron al gélido clima del Soldier Field en Chicago para instalarse en el campeonato de conferencia. Mathew Stafford sigue demostrando por qué fue elegio el All-Pro de esta temporada y es considerado el favorito a ganar el MVP. Ahora, necesitan un triunfo más como visitantes para completar uno de los caminos más complicados que haya tenido un equipo en los años recientes.

En frente Seattle viene de aplastar a los San Francisco 49’ers en la Ronda Divisional y tendrán la ventaja de la localía para este partido. La combinación de su juego terrestre, la imponente defensiva y la mancuerna aérea de Sam Darnold con Jaxon Smith-Njigba han sido la combinación perfecta para hacer de este equipo uno de los mejores en toda la NFL.