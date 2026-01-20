Deportes

Consulta las alineaciones que se perfilan para el juego de hoy y en qué canal podrás ver el partido en vivo de América Femenil

San Luis vs América Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX Femenil

Por Juan Hernández
Atlético San Luis vs América Femenil en vivo
Atlético San Luis vs América Femenil Las Águilas buscan seguir con paso firme en el Clausura 12026 de la Liga MX Femenil (Crónica digital)

Atlético San Luis y América Femenil juegan hoy en Estadio Libertad Financiera con motivo de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. A continuación, te presentamos todos los detalles de la partido de este martes 20 de enero: horario y dónde ver en vivo.

Mientras las potosinas buscan romper una racha sin victorias y ganar confianza ante su afición, las Águilas llegan con números que respaldan su candidatura al título.

Previa y pronóstico San Luis vs América Femenil | Partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil

Las dirigidas por Ángel Villacampa permanecen invictas y exhiben una clara superioridad estadística en goles, puntos y antecedentes directos.

En tres jornadas, el conjunto azulcrema suma dos triunfos y un empate, resultados que lo colocan en la parte alta de la clasificación con siete puntos. Además, su balance goleador se mantiene en buen ritmo, con una victoria reciente de 6-0 ante Necaxa.

San Luis, en contraste, no ha logrado ganar en el torneo. Registra un empate y dos derrotas, con dificultades para sostener resultados ante rivales de mayor jerarquía. A pesar de jugar en casa, las estadísticas recientes inclinan el pronóstico hacia las visitantes.

Club América Femenil parte como favorita por un historial ampliamente dominado frente a las potosinas. En los enfrentamientos directos, América domina con 12 victorias, dos empates y solo una derrota ante San Luis.

¿A qué hora juegan San Luis vs América Femenil hoy?

El encuentro entre Atlético de San Luis Femenil y América Femenil se disputará este martes 20 de enero de 2026. El inicio está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido San Luis vs América Femenil?

La transmisión del partido en México será a través de ESPN en televisión de paga.

Alineaciones probables San Luis vs América Femenil

San Luis Femenil:Valeria Zárate; Aurora Suárez, Frida Gómez, Elaily Hernández, Citlali Hernández; Rebeca Contreras, Farlyn Caicedo, Michelle Gutiérrez, Chiara Singarella, Enyerliannys Higuera; Amina Bello.

América Femenil:Itzel Velasco; Karina Rodríguez, Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez; Gabriela García, Irene Guerrero, Montserrat Saldívar, Sarah Luebbert, Jana Gutiérrez; Kiana Palacios y Scarlett Camberos.

