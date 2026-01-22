Miriam Morales conquista el Hong Kong 100 Ultra Marathon y pone en alto a Oaxaca

VERDADERA EMBAJADORA DE MÉXICO. Triunfo histórico para la atleta oaxaqueña.

México volvió a brillar en el plano internacional gracias a Miriam Morales, corredora originaria de Oaxaca, quien se coronó en el Hong Kong 100 Ultra Marathon 2026 al registrar un sólido tiempo de 02:47:59 horas dentro de la categoría The Third (31 km).

La atleta de 20 años, embajadora del proyecto México Imparable, dominó desde los primeros kilómetros en lo que representó su primera competencia en territorio asiático, imponiéndose a las locales Kaili Fan (02:49:58) y Dayu Wang (03:11:20), quienes completaron el podio.

UNA VICTORIA CON IDENTIDAD Y RAÍZ

Tras cruzar la meta, Morales compartió la emoción que la acompañó durante la competencia, marcada por una conexión profunda con su origen.

“Tuve muchas emociones como orgullosa de ser mexicana; me sentí bien en la ruta y satisfecha porque cumplí mi objetivo de ganar. Sentí la conexión con mis raíces, mi cultura y el lugar donde nací. Lo más satisfactorio fue llevar a Oaxaca dentro de mí”, expresó la oaxaqueña al terminar la prueba.

Este resultado consolida su ascenso en el atletismo de montaña, donde ha destacado por su resistencia, técnica y madurez competitiva a pesar de su corta edad.

MÉXICO IMPARABLE REGRESA CON FUERZA EN 2026

Después del éxito de sus ediciones de 2025 en Chiapas y CDMX, el serial México Imparable vuelve este año con una nueva parada: Raíces de Tierra, carrera que se celebrará el 22 de marzo en Oaxaca, donde la presencia de Miriam Morales está confirmada y genera expectativas entre la comunidad corredora.

La iniciativa se ha posicionado como una de las propuestas deportivas más innovadoras del país, al fusionar el deporte, la memoria ancestral, la diversidad de los pueblos originarios y el espíritu de superación que simboliza correr desde el corazón.

UNA ATLETA CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El triunfo en Hong Kong impulsa aún más la trayectoria de Morales, quien se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones de corredores en México. Su participación en circuitos internacionales comienza a abrirle puertas dentro del trail running global, donde su estilo y consistencia la perfilan como una de las jóvenes promesas del continente.