Scottie Scheffler al acecho de dos líderes en The American Express

Estratégico. Scottie Scheffler tiene buen inicio en The American Express, su primer torneo del 2026. (Foto especia)

El primer recorrido de The American Express dio muchas satisfacciones para un puñado de jugadores, entre ellos Scottie Scheffler, que firmaron tarjeta libre de bogeys.

Scheffler hizo seis birdies en la primera mitad de sus hoyos y cerró con tres más en la segunda parte para cerrar con un 63 (-9) sin bogeys, que lo dejaron a un golpe del liderato.

El australiano Min Woo Lee y el estadounidense Pierceson Coody lideraron la ronda con 62 (-10) sin bogeys, en el campo del Torneo Nicklaus en PGA West, el más fácil de los tres de la rotación.

Scheffler jugó en La Quinta, donde no falló un green hasta el hoyo 17. Lo embocó para birdie.

“Creo que lo más difícil de estas pruebas, donde tienes que jugar tan bajo, es que se pueden anotar tantos bajo par en una ronda de golf”, dijo Scheffler.

“En las pruebas más fáciles, donde las puntuaciones son bajísimas, si empiezas a quedarte atrás, es mucho más difícil mantener el ritmo, así que hay que mantener el ritmo aquí”, abundó.

El australiano Jason Day tuvo ronda de 63 en el Campo Estadio Pete Dye del PGA West, que promedió casi cuatro golpes más duro que el Campo Nicklaus y poco más de tres golpes más duro que La Quinta.

Otros jugadores que firmaron 63 golpes fueron Vince Whaley, Si Woo Kim, Robert MacIntyre, Matt McCarty, Patrick Cantlay y Ben Griffin, todos al igual que Scheffler están a un golpe del par de líderes.

“Casi parece un domo”, dijo Vince Whaley después de jugar en el campo del Torneo Nicklaus. “Apenas hubo viento, césped perfecto, campos de golf perfectos, y es simplemente una buena forma de ver cómo está tu juego en condiciones muy benignas. Porque si no puedes pegarle un hierro 6 aquí, no vas a pegarle bien un hierro 6 en ningún otro lugar”.

Otro grupo de 8 jugadores firmó ronda de 64, entre ellos Billy Horschel.

¿Cómo les fue a los latinos?

El puertorriqueño Rafael Campos firmó un 66 (-6) y comparte el sitio 30, después de él, el argentino Emiliano Grillo hizo y el colombiano Nico Echavarría hicieron un 67 (-5) y enseguida el mexicano Emilio González un 68 (-4).

Los tres latinos están en posición de librar el corte. Para González este es su segundo torneo como miembro del PGA Tour.