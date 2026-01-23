Asesinan a Kevin Johnson, ex jugador de Philadelphia y Raiders en la NFL Kevin Johnson, exjugador de la NFL, habría sido asesinado en un refugio para personas sin hogar (@nacionpatriots)

Fue asesinado Kevin Johnson, exjugador de Philadelphia Eagles y Raiders en la NFL, tras ser atacado en un refugio de personas sin hogar.

Kevin Johnson, de 55 años de edad, fue declarado muerto durante la mañana del miércoles 21 de enero en un campamento para personas sin hogar en Los Ángeles. Las autoridades de la zona se encuentran investigando su muerte desde entonces.

Sobre el fallecimiento del exjugador, los Raiders, equipo para el que jugó durante un breve tiempo, lamentaron su muerte en redes sociales:

“La familia de los Raiders lamenta la pérdida de Kevin Johnson. (...) Los miembros de la Nación Raider están con la familia de Kevin en estos momentos”. Estas fueron parte de las palabras expresadas sobre la muerte de Kevin Johnson.

¿Qué le pasó a Kevin Johnson?

De acuerdo con diferentes reportes estadunidenses, un médico forense del condado de Los Ángeles informó que Kevin Johnson murió por un “traumatismo craneoencefálico contundente y heridas de arma blanca”.

Esto tras ser encontrado en un campamento para personas sin hogar, después de que alguien alertara a las autoridades sobre un hombre inconsciente en el lugar. Por lo que la muerte del exjugador fue declarada homicidio y está siendo investigada.

Asimismo, se ha informado que Kevin Johnson habría estado viviendo en el campamento previo a su muerte, además de haber presentado anteriormente problemas de salud que lo habrían orillado a vivir en esas condiciones.

¿Quién era Kevin Johnson?

Kevin Johnson era un exjugador de la NFL que jugó para los Philadelphia Eagles y los Oakland Raiders entre 1995 y 1997.

De acuerdo con los Raiders, Kevin Johnson jugó con ellos durante una temporada, participando en 15 partidos en 1997. Mientras que para Philadelphia Eagles jugó dos años, registrando siete capturas en 23 partidos. A nivel universitario jugó en Texas Southern como defensivo.

Finalizó su carrera jugando en la Arena Football League con Orlando Predators y los L.A. Avengers.

Durante su carrera deportiva, Kevin Johnson llegó a jugar para los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Minnesota Vikings, los Oakland Raiders y Philadelphia Eagles.